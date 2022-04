Čeští hokejisté podlehli v úvodu Českých her Finům 1:2 po nájezdech

Ostrava - Čeští hokejisté prohráli úvodní utkání Českých her v Ostravě s Finskem 1:2 po samostatných nájezdech. Až v osmé sérii nájezdů rozhodl Sakari Manninen.

Oba týmy se během základní hrací doby prosadily jen jedinkrát díky gólům v přesilovce, jinak kralovali oba gólmani Štěpán Lukeš a Jussi Olkinuora. Finy poslal do vedení v 16. minutě Teemu Hartikainen, vyrovnání zařídil 75 sekund před koncem druhé třetiny Jiří Černoch.

V dalších zápasech se svěřenci kouče Kariho Jalonena utkají v sobotu se Švédy a v neděli nastoupí proti Rakousku. Oba duely začnou shodně v 16 hodin.

Po oboustranně opatrnějším úvodu přišla v páté minutě první slibná šance, v níž Blümel jen těsně nedosáhl na Špačkovu přihrávku. Dění pak rozproudil v šesté minutě prohřešek Pesonena, který dostal za faul vysokou holí trest na 2+2 minuty. V přesilovce měl Olkinuora plné ruce práce. Ve střehu musel být při Jiříčkově bombě od modré čáry, pak zakončoval Červenka z první dobře mířenou ranou z kruhu, ale strážce finské branky předvedl fantastický zákrok lapačkou.

V končící 14. minutě se proti pravidlům provinil Budík a Seveřané hráli první přesilovku. Po pěkné souhře měl mezi kruhy nabito Hartikainen, ale Lukeš skvěle zareagoval levým betonem. Jenže český tým se nepoučil. O chvilku později už se totiž Hartikainen ze stejné pozice trefil pod horní tyčku a otevřel skóre.

Ve druhém dějství přišla hodně dlouhá pasáž, kdy se hrálo bez přerušení. Čeští hokejisté během ní měli lepší příležitosti, tu nejvýraznější pak Špaček, když zblízka zakončoval proti ležícímu Olkinuorovi, toho však zachránila levá tyčka, do níž se kotouč odrazil napříč brankovištěm a do bezpečí. Lukeš si po polovině základní hrací doby poradil s Frimanovým pokusem.

V končící 36. minutě fauloval Vatanen, záhy poté ale i Červenka a síly se vyrovnaly. Přesně s koncem trestu českého kapitána musel na trestnou lavici Manninen a tentokrát už to českému výběru vyšlo, když Červenka ideálně našel Černocha, který z prostoru mezi kruhy vyrovnal na 1:1. Vzápětí fauloval Šcotka a úspěšný střelec mohl po souhře se Smejkalem dokonat obrat, jenže tentokrát nedal - při pokusu o blafák do bekhendu vytěsnil puk Olkinuora.

Blümel se s koncem dohrávaného oslabení dostal po krásné akci na začátku třetího dějství za záda Finů, na Olkinuoru však nevyzrál. Stejně dopadl o pár minut i Jiříček. Budík pak v obraně vypomohl Lukešovi při možnosti Finů, na druhé straně těsně minul Červenka. Rozhodnout nedokázal ani Filppula.

Protože oba gólmani již zůstali neprůstřelní, zápas pokračoval i po 60 odehraných minutách. V úvodu prodloužení měl obrovskou šanci Černoch a potom se hrálo více v pásmu Finů, ale rozhodnutí nepřišlo. Na řadu tak přišly i nájezdy.

Manninen napálil tyčku, Černoch nedal, Vatanen ano, Stránský orazítkoval horní tyčku. Pak byli neúspěšní Ojamäki a Špaček, ale Kaski zvýšil. Červenka krásně odpověděl, a když Innala nedal, Smejkal využil šanci na vyrovnání. Další pokračování zahájil neúspěšně Červenka, následovali ho Vatanen, Smejkal, Kaski a Zdráhal, Manninen už pak rozhodl.

Hlasy po utkání ČR - Finsko na Českých hokejových hrách

Kari Jalonen (trenér ČR): "Byl to skvělý hokejový večer. Moc se mi líbila atmosféra v hale, fanoušci podporovali celý náš tým. Samozřejmě to bylo výjimečné i pro mě, protože jsme čelili Finsku, poslechl jsem si finskou hymnu. Dnes večer jsem každopádně viděl spoustu pozitiv a rád bych řekl něco k utkání: byl to jednoznačně náš nejlepší zápas v přípravě před mistrovství světa. Jsem šťastný a hrdý na kluky, jak dnes hráli. Hrajeme rychle, líbilo se mi, že i naši menší kluci vyhrávali souboje. Právě to je hokej, jaký chceme hrát. Samozřejmě jsme trošku zklamaní z nájezdů, ale je to loterie, u které nikdy nevíte. Ale je to vážně dobrý start do turnaje."

Jiří Černoch (útočník ČR, autor gólu): "Myslím, že jsme byli v úvodu lepší, nevyužili jsme čtyřminutovou přesilovku, pak jsme hráli oslabení, dostali gól a je to těžké na psychiku. Druhou půlku první třetiny jsme byli horší, ale ve druhé třetině už zase lepší a gól jsme si zasloužili. Pak si myslím, že to byly dva systémy proti sobě, čekalo se, kdo udělá chybu. Nějaké šance jsme měli, stejně tak Finové, byl to extrémně vyrovnaný zápas. Bohužel se nám nepodařilo dát víc gólů, ale myslím, že jsme hráli to, co jsme měli."

Roman Červenka (útočník a kapitán ČR): "Byl to těžký zápas. Myslím, že jsme hráli proti opravdu kvalitnímu soupeři. Nevím, kolik přesně hráčů tam měli z olympiády, ale plus minus to byl ten vítězný olympijský tým. Rozhodně dobrý test pro nás. Odehráli jsme vyrovnaný zápas, ve kterém jsme obstáli. Nevyhráli jsme, což je samozřejmě škoda, protože když se vyhraje, je to určitě příjemnější, ale zjevně je na čem stavět."

Matěj Stránský (útočník ČR): "Myslím, že to z naší strany bylo dobré utkání. První třetina byla opatrná, šlo poznat, že jsou to dva týmy, které vyznávají podobný styl. Ve druhé půlce zápasu se trošku otevřelo, měli jsme hodně šancí my i oni. A kdybychom nějaké proměnili, mohlo to vypadat jinak. Určitě je to pro nás dobře, že jsme mohli srovnat síly s tak silným týmem. Kluci, co jsou tady poprvé, viděli, co obnáší mezinárodní hokej. Byl to vyrovnaný zápas."

Hokejisté Švédska udolali v úvodu Českých her Rakousko 1:0

Hokejisté Švédska ve svém úvodním utkání Českých her porazili domácí Rakousko 1:0. Zápas hraný ve Vídni rozhodl ve 46. minutě v přesilové hře Linus Karlsson. V sobotu se Seveřané utkají v Ostravě s Českem.

Rakousko na třetím turnaji seriálu Euro Hockey Tour nahradilo Rusko, které bylo z mezinárodních hokejových akcí vyloučeno po ruské invazi na Ukrajinu.

Zápas v rakouské metropoli nabídl minimum šancí. V 25. minutě Raffl napřáhl z mezikruží z první a těsně minul švédskou branku. Na druhé straně Karlsson obkroužil branku, ale trefil jen rameno gólmana Starkbauma.

Tre kronor rozhodli o výhře ve 46. minutě, když po 25 vteřinách využili početní výhodu. Karlsson napřáhl před kruhem a ranou pod horní tyč zařídil svému týmu plný bodový zisk.

ČR - Finsko 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 39. Černoch (Červenka) - 16. Hartikainen (Manninen, Innala), rozhodující sam. nájezd Manninen. Rozhodčí: Harnebring, Holm (oba Švéd.) - Hynek, Lederer (oba ČR). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 8342.

Sestavy:

ČR: Š. Lukeš - Ščotka, Šulák, J. Jeřábek, Krejčík, D. Jiříček, D. Sklenička, Budík, Nedomlel - M. Stránský, Černoch, Smejkal - Blümel, M. Špaček, Červenka - P. Kousal, Kodýtek, P. Zdráhal - O. Beránek, Hladonik, Flek. Trenér: Kari Jalonen.

Finsko: Olkinuora - Kaski, M. Lehtonen, Vatanen, Friman, J. Hietanen, Saarijärvi, Pokka, Ohtamaa - Hartikainen, Manninen, Innala - Ojamäki, V. Filppula, Rajala - Palmu, Sallinen, H. Pesonen - Ojantakanen, Mäenalanen, Nenonen - Erholtz. Trenér: Jukka Jalonen.

Švédsko - Rakousko 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka a nahrávky: 46. Karlsson (Själin, Wallmark). Rozhodčí: Siegel, Smetana - Nothegger, Riecken. Vyloučení: 1:4. Využití 1:0. Diváci: 3000.

Sestavy:

Švédsko: Högberg - Persson, Lindholm, Pettersson, Själin, Mattsson, Roos - Karlsson, Wallmark, Nordström - Karlkvist, Olofsson, Rosdahl - Hartmann, Kellman - Bromé - Lundin, Aman, Lang. Trenér: Markus Akerblom.

Rakousko: Starkbaum - Maier, Unterweger, Zündel, Heinrich, Wolf, Hackl, Wimmer, Brunner - Lebler, Haudum, Ganahl - Schneider, Nissner, Raffl - Feldner, Baumgartner, Zwerger - Huber, Achermann, Wukowits. Trenér: Roger Bader.

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. Finsko 7 3 3 0 1 20:11 10 2. Švédsko 6 4 0 0 2 15:10 8 3. Rusko 6 3 0 1 2 15:14 7 4. ČR 7 0 0 2 5 12:26 2

Pozn.: Z Channel One Cupu se Finsku a Švédsku započítaly duely s Kanadou a za výhry se udělovaly dva body.