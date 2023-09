Čeští baseballisté vstoupí v neděli do domácího ME, cílí na historické medaile

Ostrava - Čeští baseballisté vstoupí v neděli do domácího mistrovství Evropy, na kterém se pokusí získat poprvé medaile. Na úvod se střetnou před vyprodaným stadionem v Ostravě s Rakouskem, v dalších dnech narazí ve skupině A na Řecko a Španělsko. Do bojů o cenné kovy postoupí dva nejlepší. Finále se uskuteční 1. října v Brně.

"Medaile by byla splněním snu mnoha baseballových generací. Možná i všech, protože jsme ji dosud nikdy neměli. Teď je to ale blízko. Tým je silný, má sebevědomí a budeme doma. Doufám, že jsme blízko," řekl novinářům předseda České baseballové asociace Petr Ditrich.

Trenér Pavel Chadim nominoval 24 hráčů, v týmu jsou i Američané s českým pasem Eric Sogard a William Escala. Počítat nemůže s Danielem Padyšákem a Michalem Kovalou, které nepustily na šampionát americké univerzity.

Češi sehráli v přípravě tři duely s Nizozemskem, se čtyřiadvacetinásobnými evropskými šampiony prohráli 0:1, poté zvítězili 6:0 a nakonec jim podlehli 1:6. Ve čtvrtek se střetli v Brně také s Itálií (1:7). Poslední zápas sehrají proti stejnému výběru ještě dnes.

"V týmu máme rovnováhu mezi nadhazováním, útokem i obranou. Hráči jsou vyzrálí. Tím, že většina z nás má i civilní povolání, máme nad sportem nadhled. I to by nám mohlo pomoci proti profesionálům, kteří se dnes a denně živí baseballem. Pokud zůstanou kluci zdraví, věřím, že můžeme uspět," řekl Chadim.

Vedle ostravské skupiny A hostí šampionát také Praha, Třebíč, Blansko a Brno, kde sehrají Češi vyřazovací část. Nejblíže medaili byli reprezentanti na domácím šampionátu v roce 2014, kdy skončili čtvrtí. "Medaile je strašně blízko, ale také strašně daleko," uvedl Chadim. Titul obhajují Nizozemci, kteří zaútočí na páté vítězství po sobě. Favority jsou také Italové a Španělé.

Češi se pokusí navázat na úspěšné vystoupení z březnového World Baseball Classic, kde při debutu mezi elitou porazili Čínu a díky čtvrtému místu ve skupině si zajistili účast v dalším ročníku. "Oboje jsou skvělé turnaje. Myslím, že nám březen přihrál půl milionu diváků a teď věřím, že nám dalšího půl milionu přihraje domácí mistrovství Evropy," řekl Chadim.

Proti Rakousku se národní tým musí vypořádat s pozicí favorita a nervozitou z prvního utkání před domácími fanoušky. Zápas je vyprodaný, plné tribuny by měly být i v zápasech Řeckem (25. září) a Španělskem (26. září).

"Rakousko je sice papírově nejslabší tým skupiny, ale každým rokem se zlepšuje. Dokonce bych řekl, že nás trošku kopírují, což není špatné a máme z toho dobrý pocit. Věřím, že ale nakonec převáží to, že máme více zkušeností a hrajeme doma," uvedl Chadim.

Šampionát začne v neděli také v dalších skupinách. V "béčku" v Třebíči na sebe narazí Itálie, Velká Británie, Švédsko a Maďarsko. Ve skupině C, kterou hostí Brno, se utkají Nizozemsko, Chorvatsko, Ukrajina a Francie. Skupinu D v Praze tvoří Německo, Izrael, Belgie a Švýcarsko.

Trenér Chadim chce na domácím ME oslovit milion českých fandů

Trenér baseballové reprezentace Pavel Chadim chce na domácím mistrovství Evropy zaútočit na historicky první medaile a oslovit až milion fanoušků.

"Dnes na mě blikla zpráva, že už je prodaných osm tisíc vstupenek, tak věřím, že deset tisíc překonáme. Chceme hrát nejen pro lidi na stadionu, ale také zaujmout desetinu národa. Aby milion Čechů vědělo, že se hrál v září u nás baseball a my bojovali o první historickou medaili," řekl Chadim na dnešním setkání s novináři.

Jeho tým se ve čtvrtek sešel v Brně a sehrál přípravné utkání s Itálií (1:7). "Náš výkon nebyl úplně podle představ. Polovička kluků ještě musela ten den pracovat a přijížděli do Brna na poslední chvíli. Navíc dvě směny měl házet Ondra Satoria, jemuž se včera narodil prvorozený syn Oliver, takže nám to trochu naboural," poznamenal trenér. "Je dobré v přípravě dostat na frak. Sice to bolí, ale zase to může být odraz k lepším zítřkům," mínil.

Česko se střetne v základní skupině ME v Ostravě ještě s Řeckem a se Španělskem. "Rakousko je papírově nejslabší, ale musíme se vyvarovat syndromu prvního zápasu. Řecko je velká neznámá, vůbec se tam nehraje liga. Předpokládáme, že poskládají tým z hráčů z amerických univerzit," konstatoval Chadim.

Nejsilnějšího soupeře potká jeho tým na závěr skupiny. Přes Španělsko loni Češi přešli na World Baseball Classic do Japonska. "Španělé prahnou po odvetě. Jejich touha nás porazit je až na hraně nenávisti, nepřejí si nic jiného, než nám to vrátit a zadupat nás do země," prohlásil Chadim.

Klíčem k úspěchu na turnaji je zvládnout čtvrtfinálový zápas. "Věřím, že najdeme skulinku, jak se dostat do brněnského čtvrtfinále a pak zde hrát o medaile. Bude to pro mě top turnaj hlavně proto, že se hraje doma. Ale nechceme, aby hráči na sobě měli deku z přehnané zodpovědnosti," uvedl.

Evropský šampionát budou od 24. září do 1. října hostit vedle Ostravy a Brna také Praha, Blansko a Třebíč. Do Brna se Češi přesunou po základní skupině na vyřazovací fázi. Mistrovství Evropy se vrací do Česka po devíti letech. Nejlepším výsledkem národního týmu je čtvrté místo právě z roku 2014.

Program českých baseballistů na mistrovství Evropy ve skupině A (Ostrava):

24. září (18:00): Česko - Rakousko,

25. září (17:30): Česko - Řecko,

26. září (17:30): Česko - Španělsko.