Češky v semifinále Poháru B. J. Kingové prohrávají, Muchová podlehla Golubicové

Glasgow - České tenistky prohrávají v semifinále Poháru Billie Jean Kingové se Švýcarskem 0:1. Karolína Muchová podlehla v úvodní dvouhře Viktoriji Golubicové dvakrát 4:6. Tým kapitána Petra Pály tak musí pro postup do finále vyhrát oba zbývající zápasy.

"Byl to těžký zápas. Musím soupeřku pochválit, hrála velmi dobře. Dostávala mě do těžkých pozic. Byla jsem trochu stažená, musela jsem to ze sebe setřást. Udělala jsem nějaké chyby, ale ona mi k nim hodně pomohla. Hrála dobře, já tak dobrá nebyla," řekla Muchová na tiskové konferenci.

Česky pokusí udržet ve hře Karolína Plíšková, jež vyzve v souboji jedniček olympijskou vítězku z Tokia Belindu Bencicovou. Do čtyřhry jsou nahlášeny Kateřina Siniaková a Markéta Vondroušová proti Bencicové a Jil Teichmanové. Složení párů se ale může změnit.

Jedenáctinásobné vítězky soutěže známé dříve jako Fed Cup by v případě obratu narazily na Austrálii, která zdolala Velkou Británii 2:1 a probojovala se do finále po třech letech. Triumfovat může poosmé v historii a poprvé po 48 letech.

Muchová nezačala duel s Golubicovou dobře. Po dvou ztracených servisech prohrávala brzy 0:3. Brzy se jí sice podařilo snížit, za stavu 3:4 ale nevyužila dva brejkboly a Švýcarka set dopodávala.

V úvodu druhé sady se oběma hráčkám nedařilo držet podání. Muchová dvakrát smazala manko brejku, po třetím ztraceném servisu se jí to už ale nepodařilo. Golubicová odskočila do vedení 5:3 a duel za hodinu a 33 minut zakončila při svém podání. Češka doplatila na 24 nevynucených chyb a nenavázala na zářijové vítězství nad švýcarskou hráčkou z turnaje v Tallinnu.

Finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové: Semifinále: Česko - Švýcarsko 0:1 po úvodní dvouhře Muchová - Golubicová 4:6, 4:6. Austrálie - Británie 2:1 Sandersová - Watsonová 6:4, 7:6 (7:3), Tomljanovicová - Dartová 6:7 (3:7), 2:6, Sandersová, Stosurová - Barnettová, Nichollsová 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 10:6.