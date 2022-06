Český dron Bivoj by mohla v brzké době využívat ukrajinská armáda

Praha - Čeští odborníci vyvinuli a sestavili pozorovací dron Bivoj, který by v brzké době mohla využívat ukrajinská armáda. Vycvičena je již ukrajinská posádka, která ho převezme. Vybaven je kamerou, obsluhovat ho může i jen jeden člověk. Ukrajincům ho chce česká strana darovat, řekl dnes při jeho představení novinářům spolumajitel společnosti Jablotron Dalibor Dědek, který podporuje nákup zbraní pro Ukrajinu.

Fotogalerie

Firma, která dron vyrobila, z bezpečnostních důvodů nechtěla uvést svůj název ani místo, kde se dnešní prezentace uskutečnila. "Prvním úkolem dronu bude dávat přesná data, aby ukrajinské dělostřelectvo mělo lepší výsledky," uvedl Dědek, který pomohl propojit konstruktéry přes ukrajinské velvyslanectví s ukrajinskou armádou.

Dron nabízí výrobce jako soupravu, v níž jsou standardně tři letouny, ovládací stanice pilot-operátor, trekovací anténa nebo satelitní modul a katapult. Právě z něho dron startuje. "Pakliže se bavíme o radiovém signálu, tak ho lze poslat do vzdálenosti 50 až 60 kilometrů. Právě z takového okruhu může sbírat data a vrátit se," řekl novinářům zástupce firmy. K obsluze stačí i jen jeden člověk, pokud má dron nastaven autonomního pilota, ví, kam poletí a co má za úkoly.

Konstruktéři vyvinuli i zásahovou verzi, která může nést munici. Celková váha stroje je 25 kilogramů, rozpětí křídel 3,3 metru. Ve vzduchu může stroj sbírat data po dobu až šesti hodin, a to s ohledem na specifikum konstrukce tzv. negativního křídla. Dron je podle informací zástupců firmy skladný, lehce přemístitelný a nepotřebuje zpevněnou plochu. "V současné době je v procesu vojenské certifikace," uvedl Dědek. Dodal, že Ukrajina tuto certifikaci nepotřebuje. "Zatím jsme investovali zhruba 25 milionů korun a vypsána je sbírka v rámci fiktivního e-shopu www.zbraneproukrajinu.cz," uvedl Dědek.

V tomto fiktivním e-shopu mohou přispět lidé přímo na drony. "Jsme k dnešku na čtrnácti milionech, potřebujeme vybrat 30 milionů korun na pokrytí nákladů na kompletní sadu, což jsou dva pozorovací drony a deset bojových," uvedl Dědek. "Ukrajinci řekli, že to chtějí vyzkoušet reálně v bojových podmínkách. V případě, že výrobek bude úspěšný, ukrajinská strana by vystavila provizorní certifikát, na jehož základě by se to nakupovalo," řekl.

Firma vyrobila zatím dva pozorovací drony, které by mohli Ukrajinci v krátké době dostat, a pracuje se na dronech určených pro boj. Tyto drony fungují jako tzv. stroj s opožděnou municí, ty by mohly být dodány na Ukrajinu za několik týdnů.