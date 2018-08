Antonín Švehla (1873 - 1935), český politik a státník, portrét z let 1922 - 24, kdy byl předsedou čs. vlády.

České Budějovice - Zemědělskou osobností posledních 100 let se stal předválečný československý premiér Antonín Švehla, který byl předsedou tehdejší agrární strany. Rozhodla o tom třicítka odborníků z ministerstva zemědělství a neziskových organizací, řekl ČTK předseda představenstva českobudějovického výstaviště Mojmír Severin. Porota nejprve vybírala ze tří desítek jmen, do druhého kola hlasování se dostalo 11 osobností. Švehla získá in memoriam také nejvyšší české vyznamenání - Řád bílého lva, jak řekl při zahájení letošního ročníku agrosalonu Země živitelka prezident Miloš Zeman.

Na druhém místě ankety skončil významný český zemědělský vědec Julius Stoklasa (1857 - 1936). Jeden ze zakladatelů československé agrochemie stál u zrodu zemědělské akademie.

Jako třetí nejvýznamnější osobnost pak odborníci ocenili někdejšího předsedu lidovců Josefa Luxe (1956 - 1999). Za jeho vedení se KDU-ČSL podílela v devadesátých letech na transformaci českého zemědělství. Lux byl ministrem zemědělství v několika porevolučních vládách, svými aktivitami mimo jiné přispěl k založení Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

Švehla (1873 - 1933) byl v čele agrární strany od roku 1909 až do své smrti. Tento hostivařský sedlák učinil z agrárníků nejsilnější předválečnou československou politickou stranu. Prosadil, aby se strana, která původně zastupovala hlavně velkostatkáře, orientovala pod heslem "venkov jedna rodina" na střední a malé rolníky, nebo již v roce 1906 založil stranický tisk, deník Venkov. "Byl to člověk, který položil velmi pevné základy agrárního stavu hned po založení první republiky," uvedl Severin.

Dalšími nominovanými byli druhorepublikový ministerský předseda Rudolf Beran, agrochemik František Duchoň, vědecký zootechnik František Bílek, vinařský odborník Vilém Kraus, chmelař Karel Osvald, meziválečný poslanec Adolf Prokůpek, zemědělský publicista Edvard Reich a veterinární lékař Josef Taufer.