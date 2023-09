Českobudějovičtí hokejisté přetlačili Hradec, v prodloužení rozhodl Kubík

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic udolali ve 4. kole extraligy Hradec Králové 2:1 v prodloužení a připsali si třetí výhru za sebou. Východočeši i počtvrté v sezoně bodovali, podruhé za sebou ale prohráli. Alespoň bod jim zajistil v power play Jordann Perret. V prodloužení rozhodl v čase 61:01 Adam Kubík, který potrestal risk soupeře s odvoláním brankáře.

Oboustranně svižný začátek nabídl hodně bruslení, ale žádné šance. Domácím se nevydařila ani přesilovka. Postupně však Jihočeši získávali převahu. Pěknou střelou z mezikruží se prezentoval Přikryl, otevřít skóre se pokoušel Vopelka po objetí branky zezadu.

Střelami z levého i pravého kruhu tradičně hrozil Gulaš. Obrovskou příležitost měl Kubík, jenž získal kotouč po chybě hostů, ale trefil pouze tyčku. Budějovickou obranu naopak vystrašil Kalina, jehož střelu po ledě od modré čáry šťastně vyrazil Hrachovina levým betonem.

Budějovičtí nevyužili ani další dvě početní výhody, naopak Hrachovinu ohrozil ve vlastním oslabení Perret. Nebezpečný byl také pokus obránce Pavelky ve 26. minutě. Přečíslení dva na jednoho o dvě minuty později nezakončil Miškář.

Z domácího týmu se marně snažili prosadit bojovníci Ordoš a Vopelka. Potom Hradec lacino získal dvě přesilovky v krátkém sledu, ale skóre se neměnilo. Bránící čtyřky pracovaly výborně. Gólový účet otevřeli Jihočeši ve 37. minutě. Obránce Hovorka zachytil dlouhou rozehrávku Mountfieldu a s pomocí Harrisovy teče našel na útočné modré čáře Gulaše, jehož střelu švihem z levého kruhu vyrazil Bartošák před sebe a domácí kapitán skóroval z dorážky.

Na startu třetí třetiny nevyšel Motoru ani čtvrtý přesilovkový pokus. V dalším průběhu měl po chybě soupeře dobře našlápnuto Přikryl, jenže příliš váhal se střelou. Při trestu Harrise zabránil Pýcha obětavým pádem téměř jistému gólu. S přibývajícím časem narůstal tlak Hradce, ale Hrachovina odolával. Necelé dvě minuty před sirénou zkusili hosté power play. Po vyhrané buly po pravici budějovického brankáře protlačili hosté kotouč za čáru a na řadu přišlo prodloužení.

Nastavený čas trval jen 61 sekund. Domácí Ordoš pro závadu na brusli ztěžka opouštěl hrací plochu a hosté zkusili hrát bez brankáře s hráčem navíc. Kotouč ale získal Kubík a z obranného pásma trefil opuštěnou branku.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (České Budějovice): "Navázali jsme na předchozí výkon z Plzně, přestože ve druhé třetině jsme měli slabší pasáže a dostali se trochu pod tlak. V některých momentech třetí části při nás stálo štěstí, ale inkasovali jsme při power play soupeře. V prodloužení zkusili hosté znovu hrát bez brankáře a my jsme dali gól, jaký jsem při power play ještě neviděl. Naše hra na začátku sezony není žádná krása, ale kluci makají a z trenérského pohledu mají výborný přístup."

Tomáš Hamara (Hradec Králové): "Jsme rádi, že jsme dotáhli zápas do prodloužení. Nepovedl se nám vstup. Chyběl nám pohyb a Budějovice nás přehrávaly v soubojích. Trochu jsme do toho dostali ve druhé části. Měli jsme výborné oslabení, což nás nakoplo. V závěru jsme se dostávali do šancí, bohužel jsme je neproměňovali. Vyrovnávací gól jsme tam doslova dotlačili. V prodloužení jsme znovu zkusili riziko bez brankáře, když domácím chyběl jeden hráč. Chtěli jsme zkusit něco jiného, protože minule nám nevyšly nájezdy."

Banes Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 37. Gulaš (Harris, Hovorka), 62. Kubík - 59. Perret (Miškář). Rozhodčí: Sýkora, Šindel - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 6303.

České Budějovice: Hrachovina - Pýcha, Gulaši, Hovorka, M. Doudera, Kachyňa, Štencel - Gulaš, Harris, Simon - Kubík, Pech, Ordoš - Valský, Vopelka, F. Přikryl - Koláček, Toman, M. Beránek. Trenér Čihák.

Hradec Králové: Bartošák - Quellet-Blain, Kalina, Pavelka, Freibergs, F. Pavlík, Jank, Marcel - Eberle, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Tamáši, Okuliar - D. Šťastný, Lalancette, Perret - Chalupa, Zachar, Jasper. Trenér T. Martinec.