Česko zřejmě zavede evidenci aut ukrajinských běženců, pro postihy přestupků

Praha - Ukrajinští uprchlíci před ruskou vojenskou invazí, kteří v Česku používají auta ze své vlasti, je zřejmě budou muset nechat zapsat do evidence vozidel. S nezapsanými vozidly by od ledna nemohli jezdit pod hrozbou pokuty až 30.000 korun. Evidenci ukrajinských vozidel dnes schválila Sněmovna ve vládní novele, která má především zpřísnit postih za organizované převaděčství a zjednodušit podmínky pobytu a zaměstnávání vybraných skupin cizinců. Předloha nyní zamíří k posouzení senátorům.

Evidence provozovatelů vozidel s ukrajinskou poznávací značkou má podle schválené úpravy bezpečnostního výboru zlepšit postižitelnost dopravních přestupků, které s nimi řidiči spáchají. Jde o porušení pravidel zjištěných automatizovaným zařízením bez obsluhy, k nimž patří zejména překročení nejvyšší povolené rychlosti, a o neoprávněné zastavení či stání. Zákon pro tyto případy stanoví objektivní odpovědnost provozovatele automobilu. Povinnost se nebude týkat vozidel používaných v mezinárodním provozu.

Obecní úřady spustí evidenci ukrajinských vozidel podle úpravy od října. Lidé pak budou mít na jejich zápis čas do konce roku. Ukrajinci, kteří v Česku získají dočasnou ochranu nebo vízum za účelem strpění, budou mít na zaevidování automobilu sedm dnů.

Vládní novela zakotví až osmiletý trest vězení převaděčům, kteří při pašování migrantů vystaví větší počet osob nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. Vyšším počtem se podle dřívějších soudních rozhodnutí míní alespoň sedm lidí. Skutkové podstaty se nebudou týkat jen migrace do Česka, ale také do jiných členských států EU. "Umožňuje se změnou skutkové podstaty efektivnější stíhání pachatelů," uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Poslanci ANO obšírně hájili, ale neprosadili zvýšení horní hranice sazby pro členy mezinárodních převaděčských gangů na 12 let. Podle ministra není zpřísnění sazeb jedinou možností, jak zpřísnit trestání. Širší vymezení skutkové podstaty umožní postihnout větší množinu lidí, podotkl. Sněmovna odmítla také návrh Radka Kotena (SPD), aby za převaděčství hrozilo až desetileté vězení.

Nově mají podle vládní předlohy hrozit až dva roky vězení cizincům, kteří by nerespektovali rozhodnutí o vyhoštění. V návaznosti na unijní předpisy bude zákon doplněn o pasáž ukládající českým orgánům vynucovat rozhodnutí o povinnosti cizince opustit unijní prostor, i pokud by to nařídil úřad jiné členské země EU.

Novela azylového zákona navazuje na předlohy z minulého volebního období. Zjednodušuje podmínky pro pobyt a zaměstnávání cizinců, kteří jsou držiteli takzvaných modrých karet. Úprava je podle vlády nutná kvůli směrnici Evropské unie z října 2021. O povolení k pobytu kvůli výkonu vysoce kvalifikovaného povolání by měli mít možnost zažádat i azylanti a sezonní pracovníci. Držitelé karet se například budou moci lépe uplatnit i v dalších státech EU, změní se jim platová hranice, budou mít volný přístup na pracovní trh již po roce a povolení k pobytu dostanou i jejich rodinní příslušníci.

Návrh rovněž zavádí povinné pojištění nezletilých dětí, které mají na území České republiky dlouhodobý pobyt. Jejich zákonní zástupci by za ně měli platit pojistné, které bude odpovídat sazbě, kterou mají lidé bez zdanitelných příjmů. Novela má zrušit vyplácení finančního příspěvku žadatelům o mezinárodní ochranu, kteří jsou ubytováni mimo azylové zařízení. Zákon dále upřesňuje pojmy azylant a osoba požívající doplňkové ochrany.