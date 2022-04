Česko udělilo uprchlíkům z Ukrajiny přes 279.000 víz, v neděli přibylo 2572

Praha - Česko vydalo od začátku války na Ukrajině 279.229 speciálních víz lidem, kteří byli zasaženi ruskou invazí. V neděli jich přibylo 2572, asi o 230 více než v sobotu. Vyplývá to z údajů, které dnes na twitteru zveřejnilo ministerstvo vnitra. Počet vydaných víz v posledních týdnech klesá. Na základě víz za účelem dočasné ochrany mohou Ukrajinci v zemi pobývat až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování.

Na cizinecké policii a v asistenčních centrech se dosud nahlásilo téměř 163.000 lidí, v neděli jich přibylo 1576. Děti do 15 let, kterých je podle posledních údajů mezi uprchlíky zhruba 35 procent, se registrovat nemusí.

Skutečný počet ukrajinských uprchlíků pobývajících v Česku je pravděpodobně vyšší. Do České republiky dorazilo z Ukrajiny podle odhadu české vlády na 300.000 lidí.

Své domovy muselo kvůli válce na Ukrajině, která začala 24. února ruskou invazí, opustit už 11,4 milionu lidí, z toho 4,4 milionu uteklo do zahraničí. V sobotu o tom informovala ruská verze serveru BBC s odvoláním na údaje Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Nejvíce lidí uprchlo z Ukrajiny přes hranice s Polskem (přes 2,6 milionu), více než 670.000 uteklo do Rumunska a přes 405.000 do Moldavska. Mnozí z nich poté směřovali podle UNHCR dále na Západ.