Česko si v pondělí připomene 101 let existence samostatného státu

Praha - Česká republika si v pondělí připomene 101 let existence samostatného československého státu. Budou se konat tradiční pietní akce v Praze na Vítkově, na Pražském hradě nebo u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí. Lidé si založení republiky připomenou i na řadě dalších míst v zemi, setkají se třeba na Komenského náměstí v Brně. Večer prezident Miloš Zeman předá státní vyznamenání. Zhruba ve stejný čas Forum Karlín nabídne koncert k blížícímu se 30. výročí pádu komunismu. Oproti loňskému 100. výročí je plánovaných akcí méně.

Tradiční akce spojené s oslavami 28. října jsou naplánované už na neděli, kdy se na Hradčanském náměstí uskuteční přísaha několika stovek vojáků. Přísahu za přítomnosti politiků včetně Zemana složí jak studenti Univerzity obrany, tak vojáci nastupující do kurzu základní přípravy. Odpoledne také prezident na Hradě přijme cizí velvyslance.

Nejvýznamnější pondělní pietní akcí bude pokládání věnců u hrobu neznámého vojína na pražském Vítkově. Akce se zúčastní Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO) či představitelé ministerstva obrany a armády. V Brně se bude vzpomínková akce konat za účasti primátorky Markéty Vaňkové (ODS), zástupců kraje, univerzit, konzulátů nebo různých občanských sdružení na Komenského náměstí. Česká konference rektorů uctí státní svátek půl hodiny po poledni položením květin u Masarykovy sochy na Hradčanském náměstí. Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) si letos vznik republiky připomene v Míčovně na Pražském hradě.

V poledne Zeman jmenuje nové generály. Vláda prezidentovi navrhla osm jmen včetně ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky. Toho Zeman opakovaně jmenovat do generálské hodnosti odmítl a pravděpodobně tak neučiní ani tentokrát. Koudelka totiž podle mluvčího BIS dosud nedostal na Pražský hrad žádnou pozvánku.

Večer bude opět hlavní pozornost upřena na udílení vyznamenání, které oceněným předá Zeman. Prezident před týdnem absolvoval pobyt v nemocnici, podle jeho mluvčího proto, aby byl "absolutně fit" právě na 28. října.

Jména některých oceněných Zeman sám v minulosti avizoval, o dalších informovala média. Vyznamenán bude například válečný veterán Emil Boček, hokejista Jaromír Jágr, bývalý prezident Václav Klaus, vojenský kynolog Tomáš Procházka, který loni padl v Afghánistánu, katolický kněz Petr Piťha nebo srbský režisér Emir Kusturica.

Zeman opět na slavnostní večer nepozval řadu svých názorových odpůrců. Pozvánku nedostala řada opozičních politiků včetně místopředsedů Poslanecké sněmovny nebo předsedů stran. Nejsilnější opoziční sněmovní strana ODS dnes v prohlášení Zemanův přístup odsoudila jako nízké gesto a pohrdání částí voličů. Pozvánku také nedostal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Do Vladislavského sálu bylo pozváno asi 800 hostů. Loňský ceremoniál, kdy Česko slavilo 100 let existence samostatného státu, se hradní protokol snažil ozvláštnit. Do sálu proto třeba umístil speciálně nasvícenou standartu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Letos se průběh podle ředitele hradního protokolu Vladimíra Kruliše vrátí zpět k "běžnému" scénáři.

Společnost Post Bellum večer pořádá ve Foru Karlín Koncert pro Paměť národa, kterým si chce připomenout i 30. výročí pádu komunismu. Vystoupí například Hudba Praha, Jaroslav Hutka, Vladimír Merta nebo Jan Burian s Anetou Langerovou.