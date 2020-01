Česko rozšíří preventivní opatření na letištích

Praha - Informační kampaň a cílený screening cestujících kvůli šíření nového koronaviru se od pátku rozšíří na všechna letiště v Česku. Dosud tato opatření platila pouze na mezinárodním letišti v pražské Ruzyni. ČTK to v reakci na vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze Světovou zdravotnickou organizací (WHO) dnes večer sdělilo ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě. Resort také zřídí speciální infolinku pro veřejnost. V Česku bylo zatím testováno na možnou nákazu novým koronavirem šířícím se z Číny 33 vzorků. U žádného z nich se přítomnost koronaviru neprokázala.

Na ruzyňském letišti jsou kvůli šíření nového koronaviru rozmístěny cedule, které upozorňují cestující, aby v případě příznaků respiračního onemocnění vyhledaly stálou lékařskou službu. Posádky letadel také upozorňují pasažéry s příznaky nemoci, aby vyhledali lékařskou pomoc přímo na letišti. Cílený screening potenciálně nakažených osob je i u pasových kontrolách letiště.

Ministerstvo zdravotnictví dnes uvedlo, že informační kampaň a cílený screening, včetně informování cestujících ze strany posádky letadla, rozšíří od pátku na všechna letiště v Česku. "Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem také spouštíme speciální infolinku, na kterou se můžou občané obracet v případě, že si nebudou vědět rady," uvedl ministr Vojtěch. Infolinka pro veřejnost kvůli koronaviru má číslo 724 810 106 a bude fungovat každý den od 09:00 do 21:00 hodin.

Globální stav zdravotní nouze kvůli současné epidemii nového koronaviru vyhlásila WHO dnes večer. Koronavirus se dosud objevil ve dvou desítkách zemí, nakazilo se jím přes 8100 lidí, z toho velká většina v Číně. Na 170 osob tam nákaze podlehlo.

V Evropě byla nákaza koronavirem potvrzena ve Francii, Německu a Finsku. V Česku bylo dosud kvůli možné nákaze testováno 33 vzorků. Ani v jednom případě se nákaza neprokázala.

Praha má s Čínou 12 leteckých spojení týdně, která provozují tři čínské aerolinky. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl, že v pondělí navrhne vládě v souvislosti s obavou z šíření koronaviru dočasně zakázat veškeré lety z Číny do Česka. "Za současné situace, kdy se nákaza rozšířila do všech provincií Číny, potvrzené případy hlásí už tři evropské státy, aerolinky samy ruší své lety a WHO vyhlásila stav nouze, považuji dočasný zákaz přímých letů z Číny do ČR jako legitimní," uvedl dnes večer ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).