Zvláštní vlak vyjel 9. dubna 2019 pod názvem Okolo Trojzemí z Liberce přes Frýdlant do Zhořelce (německy Görlitz) a zpět do Liberce se vrátil přes Žitavu (Zittau). Propagační jízdou vlaku se snaží Liberecký kraj, Dolnoslezské vojevodství a Sasko o napojení Trojzemí na páteřní evropské železniční tratě. Snímek byl pořízen při zastávce na nádraží ve Zhořelci.

Zvláštní vlak vyjel 9. dubna 2019 pod názvem Okolo Trojzemí z Liberce přes Frýdlant do Zhořelce (německy Görlitz) a zpět do Liberce se vrátil přes Žitavu (Zittau). Propagační jízdou vlaku se snaží Liberecký kraj, Dolnoslezské vojevodství a Sasko o napojení Trojzemí na páteřní evropské železniční tratě. Snímek byl pořízen při zastávce na nádraží ve Zhořelci. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Za lepší železniční spojení na Prahu, Drážďany, Berlín nebo Vratislav a napojení na páteřní evropské tratě bojuje česko-německo-polské Trojzemí. Aby ukázali, jak náročné je v oblasti cestovat vlakem, zorganizovali dnes zástupci Libereckého kraje, Dolnoslezského vojvodství a Svobodného státu Sasko propagační jízdu zvláštního vlaku. Vlak během ní urazil bezmála 120 kilometrů a osmkrát překročil hranici. Na některých místech musel jet kvůli špatnému stavu kolejí sotva čtyřicetikilometrovou rychlostí.

"Hlavním cílem dnešní cesty přes tři státy bylo ukázat, jak je důležité spojení Liberce s uzlovým městem Görlitz," řekl ČTK náměstek libereckého hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj). Liberecký kraj usiluje podle něj v rámci přeshraničního projektu zejména o kvalitní spojení z Liberce do Prahy. "Zvýší atraktivitu a pomůže rozvoji Libereckého kraje lepší dostupností nabídky pracovních, studijních a investičních příležitostí," dodal Sviták. Liberec je podle něj jediným krajským městem, které nemá přímé železniční spojení do hlavního města.

Cílem projektu je ale také česko-polské železniční spojení. Po trati z Frýdlantu do Polska osobní vlaky od konce druhé světové války nejezdí, slouží jen nákladní dopravě. Vlaky dnes po této trati vozí z Polska uhlí do Česka a opačným směrem putují třeba škodovky. "Případné pravidelné vlakové osobní spojení z Liberce do Görlitz by mělo trvat maximálně 75 minut, což vyžaduje opravení tratě pro rychlost kolem 70 kilometrů v hodině, kterou zde dříve vlaky jezdily," řekl Pavel Blažek, jednatel společnosti Korid LK, která je koordinátorem dopravy v Libereckém kraji. Bez zrychlení by podle něj vlaky nemohly konkurovat automobilům.

Lídrem přeshraničního projektu Trans-Borders je saské ministerstvo hospodářství, práce a dopravy. Poláci a Němci usilují mimo jiné o další rozvoj přímého spojení z Drážďan do Vratislavi a elektrifikaci trati na německém území. Görlitz chce lepší napojení na Berlín. "Spojovacím prvkem všech záměrů je vytvoření přestupního železničního uzlu v evropském dvouměstí Görlitz/Zhořelec," řekl Blažek. Prostřednictvím projektu podpořeného z evropských fondů se místní samosprávy snaží přesvědčit své vlády o nutnosti větších investic v oblasti Trojzemí.