Česko chystá další pomoc Ukrajině, varuje před cestami do země

Praha - Ministerstvo zahraničí připravuje další zdravotnickou pomoc Ukrajině ve výši deseti milionů korun. Na tiskové konferenci po jednání krizového štábu ministerstva zahraničí to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Ministerstvo podle něj zřizuje dvě pracovní skupiny, jedna se bude zabývat vyhodnocováním situace na Ukrajině, druhá humanitární pomocí a její přípravou. Večer ministerstvo v aktualizovaném cestovním doporučení varovalo před jakýmikoli cestami na Ukrajinu. Pokud se Češi nachází v jiných oblastech Ukrajiny, měli by zvážit možnost opuštění země.

"S ohledem na stále se zvyšující pravděpodobnost vzniku vojenského konfliktu, a tím i náhlého a podstatného zhoršení bezpečnostní situace v souvislosti s aktuálním extrémním napětím mezi Ruskem a Ukrajinou, MZV ČR varuje před jakýmikoliv cestami na Ukrajinu," uvedl Černínský palác. Vyzval české občany, aby urychleně opustili Luhanskou, Doněckou, Černigovskou, Sumskou, Charkovskou, Dněpropetrovskou, Záporožskou, Chersonskou, Mikolajevskou a Oděsskou oblast. "Pokud se nacházíte v ostatních oblastech Ukrajiny, zvažte možnost opuštění země," doplnil úřad.

Ministerstvo zároveň vyzvalo občany, kteří zvažují odjezd z Ukrajiny letecky, aby tak učinili bezodkladně, protože letecké společnosti pozastavují své lety. Češi, kteří se na Ukrajině zdržují, by se měli zaregistrovat do cestovatelského systému Drozd.

Pokud se v zemi rozhodnou zůstat, vyzval je úřad k maximální opatrnosti. Sledovat mají důvěryhodná média a měli by mít připravený plán evakuace pro případ nouze. "MZV ČR upozorňuje, že v případě vzniku vojenského konfliktu bude mít jen velmi omezené možnosti, poskytovat českým občanům na území Ukrajiny pomoc a ochranu," oznámilo ministerstvo.

Lipavský po zasedání krizového štábu, který se sešel k ukrajinské krizi potřetí, řekl, že úřad pečlivě zvažuje všechny možné scénáře a vyhodnocuje jejich pravděpodobnost. "Samozřejmě průběžně komunikujeme i se všemi našimi partnery," dodal.

Apeloval na české občany, aby byli opatrní vůči dezinformacím, které se týkají situace na Ukrajině. "Jsme svědky, že Ruská federace produkuje celou řadu falzifikovaných informací, vytváří scénáře, které by jí umožnily nějakým způsobem ospravedlnit případnou ruskou agresi vůči Ukrajině," uvedl. Za součást dezinformací označil například informaci z tohoto týdne, že Rusko začalo stahovat část svých jednotek od hranic s Ukrajinou. Ve skutečnosti podle něj naopak vojáků přibylo, podle dostupných informací se jejich počet blíží 200.000.

Uvedl, že ministerstvo zahraničí připravuje další projekt humanitární pomoci, bude do výše deseti milionů korun. "Bude se opět jednat o zdravotnickou humanitární pomoc. Již to finalizujeme. Až bude vše podepsáno a připraveno, budeme o tom informovat," dodal. O humanitární pomoci mluvit dnes v České televizi také premiér Petr Fiala (ODS). Pokud by se podle něj humanitární situace na Ukrajině zhoršila, mohla by následovat další humanitární pomoc za asi 100 milionů korun, řekl.

Česká ambasáda v Kyjevě zůstává i nadále podle Lipavského otevřená a na místě zůstává například konzul, aby byla dostupná konzulární činnost.

Naposledy krizový štáb ministerstva zahraničí zasedal v pondělí. Od té doby napětí na východě Ukrajiny stále stoupá a západní země se obávají rozsáhlého válečného konfliktu. Česká diplomacie opakovaně vyzvala k mírovému a diplomatickému řešení. Rusko vyzvala, aby přestalo situaci eskalovat.

Ministerstvo již před týdnem varovalo české občany, aby necestovali na Ukrajinu a do Běloruska. Čechům, kteří v těchto zemích jsou, úřad doporučil zvážit jejich opuštění. Zpřísnil také činnost ambasády a konzulátu. Už dříve z Kyjeva odcestovali rodinní příslušníci pracovníků ambasády. Na velvyslanectví podle pondělního vyjádření náměstka ministra zahraničí a vedoucího pracovní skupiny k situaci ve východní Evropě Martina Dvořáka (STAN) zůstalo přes 20 pracovníků, na generálním konzulátu ve Lvově zhruba 30. Konzulát by měl být posílen o další čtyři zaměstnance.