České i světové akcie budou podle analytiků letos pokračovat v růstu

Praha - Pokračování růstu cen českých i světových akcií odhadují v letošním roce analytici oslovení ČTK. V případě tuzemských akcií očekávají až desetiprocentní zhodnocení, které je umocněno pětiprocentním dividendovým výnosem. Index PX pražské burzy ukončil obchodování v roce 2019 na 1116 bodech. Za celý loňský rok české akcie posílily o 13 procent.

"Domníváme se, že index PX má vzhledem k relativně nízkému ocenění jednotlivých akcií v letošním roce potenciál růstu o zhruba deset procent. Včetně odhadovaného pětiprocentnímu dividendového výnosu by tak absolutní výnos investice do českých akcií mohl dosáhnout 15 procent," řekl ČTK analytik Wood and Company Vladimír Vávra.

Pokud do Německa a eurozóny nepřijde krize a současně vládní levicové strany nebudou oživovat myšlenky na další sektorové daně, má PX šanci se letos aspoň jednou podívat na kótu 1250 bodů, doplnil analytik portálu Capitallinked.com Radim Dohnal. Je podle něj třeba mít na paměti, že PX má jeden z nejvyšší dividendových výnosů na světě, tedy i nulový růst indexu znamená, že si akcionáři přišli na výnos 5,5 procenta.

Očekávané zlepšení globálního ekonomického růstu pravděpodobně způsobí návrat rizikového apetitu, upozornil analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Investoři tak podle něj zřejmě navýší expozici vůči rozvíjejícím se trhům. "Jelikož velká část investičního publika stále považuje ČR za rozvíjející se trh, může se vyšší ochota riskovat podepsat na nadprůměrné výkonnosti pražské burzy. Očekávám proto, že PX zhodnotí o deset až 12 procent," odhadl.

Rovněž analytik Raiffeisen investiční společnosti Martin Zezula míní, že světové burzy budou letos pokračovat v růstu. S ohledem na makroekonomická data potvrzující vstup do pozdní fáze aktuálního hospodářského cyklu lze však podle něj jen stěží počítat se zopakováním dvouciferné výkonností valné většiny akciových trhů. České akcie se řadu let potýkají s nedostatkem zajímavých investičních příběhů, omezeným růstovým potenciálem předních firem a klesajícími objemy obchodů. Některé investory ale může lákat atraktivní dividendový výnos. "Pro letošní rok očekáváme, že zhodnocení indexu PX opět zaostane za jeho celosvětovým protějškem (MSCI AC World)," dodal.

Jako zajímavý titul vnímá Pfeiler Monetu. Akvizice Wüstenrotu podle něj povede ke zlepšení výkonnosti a konsolidaci tržního podílu. Moneta navíc kvůli transakci nezmění dividendovou politiku. Slabší výkonnost očekává u akcií Avastu, které v minulém roce spektakulárně posilovaly. Nejistota přetrvá i u akcií ČEZ. Těm nesvědčí jednak pokles cen silové elektřiny, dále také pokračující nejasnost ohledně dostavby nových jaderných bloků, podotkl.

Vávra největší potenciál růstu vidí u akcií Komerční banky. Ty podle něj neprávem v závěru loňského roku svou výkonností zaostávaly za ostatními bankovními tituly. Za relativně nejvíce podhodnocené považuje akcie Stock Spirit. Akcie Philip Morris ČR v letošním roce zřejmě opět vyplatí relativně nejvyšší dividendu. Obává se však, že rychlý nárůst prodejů iQOS bude intenzivněji kanibalizovat prodeje tradičních cigaret a negativně se do hospodaření pravděpodobně promítne také zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků.