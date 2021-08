České hokejistky porazily na MS i Němky a vyhrály skupinu

Calgary - České hokejistky vyhrály na mistrovství světa v Calgary i poslední čtvrtý zápas ve skupině B, když zdolaly Němky 2:0. Do čtvrtfinále tak půjdou z prvního místa a vyhnou se v něm dvěma zámořským favoritům turnaje - domácí Kanadě i výběru USA, který obhajuje zlato z roku 2019.

Jako pravděpodobný soupeř na úvod vyřazovacích bojů se jeví Finsko. Seveřanky jsou v Kanadě v pozici obhájkyň stříbra, na které před dvěma lety při posledním odehraném šampionátu dosáhly na domácí půdě v Espoo. Finále přitom prohrály až v nájezdech.

"Vše se otočilo zápasem s Maďarkami. Nehráli jsme dobře a nechali jsme soupeřky, aby se dostaly do zápasu. Hned v dalším utkání však holky skvěle zareagovaly. Proti Japonsku jsme odehráli čtyřicet po všech stránkách dobrých minut, dnes to bylo padesát a věříme, že ve čtvrtfinále to bude celých šedesát minut. Nejdůležitější bude, abychom zůstali u své hry a nezačali hrát něco jiného," uvedl pro web turnaje kouč Tomáš Pacina.

Oba góly českého týmu dala obránkyně Dominika Lásková, druhé čisté konto za sebou udržela brankářka Klára Peslarová.

"Myslím, že jsme hrály dobře už ten předchozí zápas před dvěma dny. A dnes jsme to zopakovaly. Naproti tomu ta první dvě utkání - přestože jsme je vyhrály - jsme s výkonem spokojené být nemohly. Věděli jsme totiž, že můžeme hrát lépe. Od začátku turnaje jsme však udělaly velký krok dopředu a jsme za to moc rády," prohlásila Lásková.

Svěřenkyně trenéra Paciny byly po celé utkání výrazně střelecky aktivnější (29:12). V osmé minutě si ale i český tým prožil nelehké chvilky, když měly Němky k dispozici půlminutovou přesilovku čtyři na tři. Peslarová však byla neprůstřelná a navázala na bezchybný výkon proti Japonsku (4:0) v předchozím utkání.

Noemi Neubauerová v úvodním dějství ještě ztroskotala na strážkyni německého brankoviště Franzisce Alblové, po jejímž zásahu zazvonil puk na tyčku, ale v dalším průběhu si zlepšila náladu jako nahrávačka. Asistencemi se stejně jako Kateřina Mrázová podílela na obou brankách zápasu.

Lásková otevřela skóre ve 25. minutě dokonale přesnou ranou z kruhu na bližší tyčku, od které se kotouč odrazil do břevna a druhé tyčky a následně do branky. Před polovinou třetí části se prosadila dorážkou zblízka a nejlepším možným způsobem odčinila předchozí přestupek proti pravidlům.

"Ten první gól přišel po souhře, kterou trénujeme. Dostala jsem krásnou přihrávku a viděla, jak se to přede mnou otevřelo. Pak už jsem se potřebovala jen zklidnit a podařilo se mi trefit přesně tam, kam bylo potřeba," popsala Lásková.

Skupina B:

ČR - Německo 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Lásková (Neubauerová, Mrázová), 50. Lásková (Mrázová, Neubauerová). Rozhodčí: Furbergová (Švéd.), Senuková - Chartrandová (obě Kan.), Mochovová (Rus.). Vyloučení: 6:6. Bez využití. Bez diváků.

Maďarsko - Dánsko 1:5 (0:2, 1:2, 0:1).

Tabulka:

1. ČR 4 4 0 0 0 16:3 12 2. Německo 3 2 0 0 1 6:3 6 3. Japonsko 3 2 0 0 1 5:5 6 4. Maďarsko 4 1 0 0 3 8:12 3 5. Dánsko 4 0 0 0 4 3:15 0