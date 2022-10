České fotbalové kluby si komplikují boj o první patnáctku v žebříčku koeficientů

Ilustrační foto - Viktoria Plzeň - Bayern Mnichov, utkání 4. kola skupiny C fotbalové Ligy mistrů, 12. října 2022 Plzeň. Radost Bayernu.

Ilustrační foto - Viktoria Plzeň - Bayern Mnichov, utkání 4. kola skupiny C fotbalové Ligy mistrů, 12. října 2022 Plzeň. Radost Bayernu. ČTK/Chaloupka Miroslav

Nyon (Švýcarsko) - České fotbalové kluby si zkomplikovaly boj o elitní patnáctku v žebříčku národních koeficientů UEFA. Po předposledním kole skupinové fáze evropských pohárů klesly na 14. místo za Turecko a před šestnáctým Švýcarskem mají k dobru už jen 0,125 bodu. Patnáctá pozice jako poslední znamená pět zástupců v pohárech, aktuálně se hraje o nasazení do přespříští sezony 2024/25.

Zatímco ještě po polovině skupinové fáze měly české kluby před 16. místem k dobru 1,335 bodu, nyní už je téměř dotáhla Ukrajina, která ztrácí jen 0,05 bodu. V těsném závěsu je také šestnácté Švýcarsko, sedmnácté Dánsko je o necelé dva body zpět.

Více napoví až závěrečné kolo skupinové fáze v příštím týdnu, už teď je ale jasné, že české šance na udržení elitní patnáctky poklesly. Ze tří tuzemských zástupců již mají Plzeň a Slovácko jistotu, že do jarní fáze neprojdou, a ve složité pozici je Slavia. Pražanům k postupu v Evropské konferenční lize nemusí stačit ani domácí vítězství nad Sivassporem. Pokud Kluž ve čtvrtek porazí Ballkani, rozloučí se červenobílí s účinkováním v pohárové sezoně bez ohledu na výsledek v Edenu.

K udržení elitní patnáctky by české kluby potřebovaly, aby nejbližší soupeři v posledním kole selhali a do jarní fáze vyslali co nejméně zástupců. Ukrajina i Švýcarsko jsou ale v lepší pozici. Dynamo Kyjev sice v pohárech končí, ale Šachtar Doněck si na jaře zahraje minimálně Evropskou ligu a Dnipro čeká Konferenční liga.

Také Švýcaři mají před posledním kolem větší šanci na účast některého ze zástupců ve vyřazovací fázi. FC Curych sice spíše skončí, ale Basileji stačí remíza. Lepší vyhlídky mají i sedmnáctí Dánové. FC Kodaň sice v pohárech do jara neprojde, ale Silkeborg potřebuje jen bod a postoupit může i Midtjylland.

Pro české týmy bude v posledním kole klíčové nahrát bez ohledu na postup co nejvíce bodů. Plzeň se Slavií uzavřou skupiny domácími zápasy, Slovácko se představí venku. Za vítězství v hlavní fázi pohárů jsou dva body, za remízu jeden. Zisk se dělí počtem účastníků dané země, v českém případě čtyřmi. Plzeň a Slavia dosud uhrály devět a půl bodu, u Viktorie je v součtu zahrnut i čtyřbodový bonus za účast ve skupině Ligy mistrů.

Česko vstupovalo do této pohárové sezony kvůli poklesu v žebříčku poprvé od ročníku 2014/15 jen se čtyřmi zástupci. Aktuálně se hraje o nasazení až do přespříštího ročníku, pro sezonu 2023/24 už je rozhodnuto o tom, že tuzemský fotbal vyšle do pohárů znovu jen čtyři kluby.