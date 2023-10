České fotbalové kluby se v žebříčku koeficientů posunuly do elitní patnáctky

Nyon (Švýcarsko) - České fotbalové kluby se po dvou čtvrtečních výhrách v druhém kole skupinové fáze evropských pohárů poprvé v sezoně posunuly do elitní patnáctky v žebříčku národních koeficientů UEFA. Tuzemské týmy poskočily o jednu příčku na 15. místo, které jako poslední znamená pět mužstev v soutěžích UEFA, a navíc ztrácejí už jen 0,225 bodu na třinácté Srbsko. Aktuálně se hraje o nasazení do přespříštího ročníku 2025/26.

Česko zatím prožívá velmi vydařenou skupinou fázi, z dosavadních šesti zápasů si připsalo pět výher. Na úvod před dvěma týmy zvítězily všechny tři tuzemské kluby, ve čtvrtek dva. Plzeň nejprve v Evropské konferenční lize vyhrála 2:1 na stadionu Astany a Slavia pak v Evropské lize doma rozdrtila Tiraspol 6:0. Ve stejné soutěži Sparta podlehla v Seville Betisu 1:2.

Oproti situaci před 14 dny pod sebe Česko dostalo Norsko, na které má nyní k dobru 0,675 bodu. Sedmnáctá Ukrajina ztrácí na elitní patnáctku téměř bod. Tuzemský týmy se navíc znovu přiblížily dvěma pozicím před nimi. Na třinácté Srbsko ztrácejí už méně než čtvrt bodu a na čtrnácté Dánsko pak jen 0,150 bodu.

Český fotbal má navíc ve hře trojici klubů, zatímco většině konkurentů v boji o patnáctku zůstali po kvalifikaci jen dva zástupci. Výjimkou je devatenácté Řecko, které ve skupinách reprezentují ještě čtyři celky. I tak si ale Česko na jihoevropskou zemi nadále udržuje více než dvoubodový náskok.

V hlavní fázi se za vítězství udělují dva body a za remízu jeden. Zisk do žebříčku se pak dělí počtem zástupců daného státu v pohárové sezoně, v českém případě čtyřmi. Tuzemské kluby tedy za čtvrteční čtyři body připsaly do celkového pořadí jeden bod.

Nejúspěšnějším českým celkem sezony je Plzeň, která posbírala už 9,5 bodu. V součtu s kvalifikací to Viktorii řadí na dělené páté místo v pořadí všech klubů v tomto pohárovém ročníku. Slavia si zatím připsala 6,5 bodu a český mistr Sparta čtyři body. Bohemians 1905 vyšli naprázdno.

Aktuálně se hraje o nasazení do sezony 2025/26. Pro příští ročník 2024/25 už má Česko jistotu návratu k pěti zástupcům v pohárech. Jen čtyři týmy v soutěžích UEFA měl vedle této sezony tuzemský fotbal i vloni. Pokud české kluby v dalším průběhu ročníku nepotká v pohárech kolaps, elitní patnáctku by i podle specializovaných serverů měly bez větších potíží udržet.

Nadšený z dosavadních výsledků tuzemských celků je trenér Slavie Jindřich Trpišovský. "Musím pogratulovat i ostatním týmům. Je to jen dobře pro národní koeficient, který je daleko důležitější než ten klubový. Plzeň vyhrála venku, to není pro český tým samozřejmost. Je to další skvělý úspěch, myslím si, že to ukazuje na kvalitu české ligy. Hodně se o ní bavíme, kluby jsou na druhou stranu schopné odehrát v Evropě skvělé zápasy. Musíme hledat mechanismy, abychom ty evropské výkony přenesli z většího procenta do domácích zápasů," řekl na tiskové konferenci kouč českého vicemistra.

První dvacítka pětiletého žebříčku národních koeficientů UEFA (rozhodující pro sezonu 2025/26):

Pořadí Země 2019/20 - 2022/23 2023/24 Celkem Počet týmů/počet týmů ve hře 1. Anglie 86,928 4,750 91,678 8/8 2. Španělsko 73,427 5,062 78,489 8/7 3. Itálie 69,284 5,285 74,569 7/7 4. Německo 67,267 4,642 71,909 7/7 5. Nizozemsko 51,300 5,200 56,500 5/4 6. Francie 50,581 4,250 54,831 6/6 7. Portugalsko 45,316 4,000 49,316 6/4 8. Belgie 34,400 6,000 40,400 5/5 9. Turecko 26,600 8,250 34,850 4/3 10. Skotsko 29,650 2,600 32,250 5/3 11. Rakousko 27,800 3,000 30,800 5/3 12. Švýcarsko 27,775 2,800 30,575 5/3 13. Srbsko 26,375 1,400 27,775 5/3 14. Dánsko 22,950 4,750 27,700 4/2 15. Česko 22,550 5,000 27,550 4/3 16. Norsko 23,625 3,250 26,875 4/2 17. Ukrajina 23,900 2,700 26,600 5/2 18. Izrael 22,375 4,050 26,375 4/2 19. Řecko 20,125 5,200 25,325 5/4 20. Chorvatsko 19,650 3,375 23,025 4/1