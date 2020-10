České fotbalisty doplnili Rabušic, Poznar, Malinský a Sáček

Praha/Glasgow - Českou fotbalovou reprezentaci pro středeční zápas Ligy národů ve Skotsku doplnili útočníci Michael Rabušic s nováčkem Tomášem Poznarem a záložníci Tomáš Malinský s dalším debutantem Michalem Sáčkem. Kvůli koronaviru oproti nedělnímu utkání v Izraeli vypadl záložník či obránce Tomáš Holeš. Nominaci před dopoledním odletem do Glasgow zveřejnila Fotbalová asociace ČR (FAČR).

Reprezentace původně měla z Izraele odletět rovnou do Skotska, místo toho ale hned po nedělním zápase zamířila zpět do Prahy kvůli problémům s koronavirem. Mezi středečním vítězným přípravným duelem na Kypru a utkáním v Haifě totiž vypadli kvůli pozitivnímu testu tři hráči. Odběry po návratu týmu do Česka odhalily nemoc u dalšího hráče a hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého, kterého ve Skotsku zastoupí asistent Jiří Chytrý.

Do Glasgow odcestuje 20 hráčů do pole a tři brankáři. K mužstvu se znovu připojili obránce Filip Novák a třetí brankář Filip Nguyen, kteří scházeli v Izraeli. Novák měl neprůkazný výsledek testu, odběr v Praze však již byl negativní. Nguyen se pak nevešel do malého letadla, jímž se devět hráčů přesunulo z Kypru do Izraele až v neděli kvůli nutnosti sobotních kontrolních odběrů v Larnace.

FAČR jména pozitivně testovaných hráčů nezveřejňuje. Z dnešní nominace však vyplývá, že vedle kouče Šilhavého se covidem-19 nakazil také defenzivní univerzál Holeš ze Slavie. Před zápasem v Izraeli měli pozitivní test kapitán Bořek Dočkal, jeho spoluhráč ze Sparty Adam Hložek a záložník Antonín Barák.

FAČR přes víkend narychlo poskládala širší náhradní tým z české ligy, který čítal 32 jmen. Výběr vedený trenérem reprezentační osmnáctky Davidem Holoubkem byl připraven zaskočit pro případ, že by původní mužstvo nemohlo do Skotska odcestovat.

Reprezentaci nakonec doplnila čtveřice z náhradníků, z toho dva debutanti. Netradičně až ve 32 letech se poprvé do národního týmu dostal zlínský útočník Poznar a premiérovou pozvánku do A-mužstva si vysloužil také čtyřiadvacetiletý sparťan Sáček, který už nastupoval za jednadvacítku.

Po více než sedmi letech se do reprezentace vrací jednatřicetiletý liberecký útočník Rabušic, jenž má na kontě tři starty. Slávista Malinský za národní celek odehrál jedno utkání v září proti Skotsku v Olomouci, kde kvůli koronaviru v původním týmu musel nastoupit náhradní výběr.

Na scénář ze září tentokrát nedošlo. Před měsícem musel původní výběr po vítězství 3:1 na Slovensku do izolace kvůli dvěma pozitivním testům u členů realizačního týmu a FAČR pro následné domácí utkání se Skotskem narychlo poskládala nové mužstvo výhradně z české ligy. Improvizovaná sestava pod vedením zastupujícího trenéra Holoubka smolně prohrála 1:2.

Do týmu zasáhl koronavirus už na srazu v Praze minulé pondělí. První vlna testů odhalila jednoho nakaženého hráče z Plzně a kompletní trojice z Viktorie, záložníci Jan Kopic s Lukášem Kalvachem a útočník Zdeněk Ondrášek, musela opustit mužstvo.