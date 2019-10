České dráhy navýší provoz na domácích i mezinárodních linkách

Praha - České dráhy od nového jízdního řádu, který začne platit 15. prosince, rozšíří provoz řady linek, včetně mezinárodních. Provoz navýší na několika vnitrostátních linkách, kde přibudou i nové linky do Prahy, dále přidají spoje do Polska, Rakouska i Německa. K vlakům k vlakům railjet budou ČD přidávat vagony navíc. Dnes o tom informoval státní dopravce. Rozšíření provozu plánují i soukromí dopravci RegioJet a Leo Express, a to na nových linkách, které si u nich objednal stát nebo kraje.

Po objednávce ministerstva dopravy a několika krajů České dráhy připravují rozšíření některých vnitrostátních linek. Novinkou bude přímé spojení Prahy s lázněmi Třeboň a s pohraniční stanicí České Velenice. Více vlaků pojede také mezi hlavním městem a Klatovy a dále také Jihočeským a Ústeckým krajem. Navýšení dopravce plánuje také mezi Brnem a Českými Budějovicemi.

Další posilování se bude týkat mezistátní přepravy, na čemž se společnost dohodla se zahraničními partnery. "Naše souprava Railjet obslouží nový přímý mezistátní spoj ze Štýrského Hradce přes Vídeň, Brno a Prahu do Drážďan a Berlína v relaci tradičního vlaku Vindobona. Získali jsme i zajímavé nové výkony pro naše soupravy mezi Českou republikou a Polskem," uvedl místopředseda představenstva Českých drah Radek Dvořák.

Spoje Railjet budou na trase jezdit od května příštího roku. U linek do Polska dráhy nově začnou jezdit například do Přemyšle nedaleko hranic s Ukrajinou a navýší provoz i dalších linek. Posílí také spojení mezi Ostravskem a Vídní.

Největší novinkou u RegioJetu bude od poloviny prosince celkem 34 rychlíkových spojů denně na trase Brno-Ostrava-Bohumín a zpět a také nové regionální vlakové spoje v Ústeckém kraji. Leo Express zase začne jezdit na regionálních tratích v Pardubickém a Zlínském kraji.

České dráhy, jako největší tuzemský dopravce, přepravily v prvním pololetí 91,6 milionu pasažérů, což je o 2,5 procenta více než v pololetí 2018. Navýšení zaznamenali i soukromí dopravci, RegioJet za pololetí přepravil svými vlaky 3,1 milionu cestujících, což je o 12 procent meziročně víc. Leo Express převezl 1,25 milionu cestujících, meziročně zhruba o půl milionu více.

ČD začnou k railjetům přidávat vagony, nabídnou vyšší kapacitu

České dráhy společně s rakouskými drahami ÖBB začnou od nového jízdního řádu, který začne platit v polovině prosince, posilovat mezinárodní vlaky railjet spojující Prahu, Brno, Vídeň a Štýrský Hradec. Nyní totiž snižuje komfort především v nejvytíženějších spojích velké množství stojících cestujících, další lidé posedávají v průchodu mezi vozy. Nově se budou na konec soupravy zařazovat klasické vozy se všemi službami, které jsou standardem ve vlacích EuroCity, řekl ČTK mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Soupravy railjet, které se skládají ze sedmi vagonů, mají kapacitu 442 či 408 sedadel podle toho, zda jde o českou či rakouskou soupravu. Avšak hlavně v páteční a nedělní špičce je to vzhledem k poptávce málo, a to i přesto, že v současnosti jezdí vlaky mezi Prahou a Brnem po půlhodině, kdy se střídají soupravy Českých drah a RegioJetu.

Podle poptávky tak budou moct jezdit za soupravou další vagóny, které budou klimatizované, budou mít přípojky na elektřinu a WiFi síť. "Jelikož však není možné z railjetu procházet do přidaných vagónů, nebude zde fungovat klasický palubní servis a vagony budou mít svůj vlakový doprovod," uvedl Šťáhlavský.

Pro České dráhy není připojení vagonů úplnou novinkou. "Provoz se ověřil při zkušebním provozu railjetů při dodávce na trase mezi Vídní a severní Moravou, kde dopravovaly ruské lůžkové vozy v relaci Moskva - Vídeň," uvedl Šťáhlavský. Rakušané podobné soupravy běžně provozují na takzvané jižní dráze z Vídně do Štýrského Hradce a Villachu. Na západní dráze směrem na Salcburk však soupravy railjetů zdvojují, protože na části tratě lze jet 230 kilometrů v hodině a klasické vozy mohou jezdit nejvýše 200 kilometrů v hodině.