České dráhy loni zvýšily zisk o 100 milionů na 1,3 miliardy Kč

Praha - České dráhy loni hospodařily se ziskem 1,3 miliardy korun, což je meziročně asi o 100 milionů korun více. K zisku přispěly všechny dceřiné společnosti skupiny včetně osobní i nákladní dopravy. Státní dopravce loni přepravil 182 milionu cestujících, meziročně o tři miliony více. Vyplývá to z informací, které dnes firma zveřejnila. V současnosti se skupina potýká kvůli koronavirové krizi s výpadkem příjmů v řádech miliard korun.

Osobní doprava loni zaznamenala zisk 58 milionů Kč, o rok dříve skončila ve ztrátě 230 milionů Kč. K loňskému zisku pomohly mimo jiné zvýšené tržby z jízdného. Od předloňského září začaly platit ve veřejné dopravě slevy pro studenty a seniory ve výši 75 procent jízdného, za něž ČD dostaly více než 3,2 miliardy korun. Vedle počtu cestujících rostla i průměrná přepravní vzdálenost a obsazenost vlaků. "Více než desetiprocentní růst jsme zaznamenali zejména na klíčových dálkových linkách a v příměstských vlacích v okolí velkých aglomerací," uvedl předseda představenstva a generální ředitel drah Václav Nebeský. Vedle vyšších příjmů však dráhy evidují i vyšší výdaje. V řádu stovek milionů korun meziročně vzrostly náklady na trakční elektřinu, zvýšily se i osobní náklady.

Zisková byla i nákladní doprava reprezentovaná dceřinou firmou ČD Cargo. Vykázala zisk 608 milionů Kč, proti roku 2018 je to ovšem asi o 55 milionů méně. Firma loni přepravila 65 milionů tun zboží, o rok dříve to bylo asi o tři miliony tun více. "ČD Cargo expanduje na zahraničních trzích a také díky tomu očekává naše největší dceřiná společnost postupnou stabilizaci přepravních výkonů. Případné ztráty ve vnitrostátní přepravě vlivem silné konkurence mají být vyrovnány právě výkony v zahraničí," podotkl Nebeský. Meziroční pokles zisku byl podle dopravce ovlivněn růstem cen energie, zvýšením osobních nákladů, vyššími odpisy a investicemi.

Loni skupina investovala více než 8,7 miliardy Kč. Jde například o modernizaci vozidel pro osobní dopravu, nákup tří interoperabilních lokomotiv, pěti dieselových lokomotiv, nákladních vozů a velkoobjemových cisteren pro nákladní dopravu.

Další rozvoj Českých drah v osobní i nákladní dopravě bude z velké části záviset na tom, jak se firma vyrovná s dopady současné koronavirové krize, kvůli které se výrazně snížila poptávka cestujících a dopravce přerušil řadu spojů. Krize může ovlivnit i investice do vozového parku plánované pro letošní rok. "Několikatýdenní výpadek tržeb v důsledku opatření proti šíření covid-19 představuje negativní dopad do našich příjmů v řádu miliard korun, děláme však maximum pro to, aby se nepromítl do snížení počtu provozního personálu, ani do modernizace vozidel," řekl Nebeský. Dopravce začne letos nasazovat do provozu vlaky, které jsou nyní ve výrobě. Jde například o dodávku 50 nejmodernějších vozů pro dálkovou dopravu nebo o 31 elektrických jednotek a pět patrových vlaků pro regionální dopravu.

Skupinu Českých drah tvoří osobní dopravce a nákladní ČD Cargo. Do skupiny patří i Výzkumný ústav železniční, poskytovatel datových služeb ČD Telematika nebo poskytovatel ICT služeb ČD Informační systémy. Skupina zaměstnává kolem 23.500 lidí.