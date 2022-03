České dráhy dnes zvolí nového šéfa společnosti, favoritem je Krapinec

Praha - Dozorčí rada Českých drah dnes bude volit nového šéfa Českých drah. Ten se stane předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti. Favoritem je podle serveru Seznam Zprávy dosavadní šéf dceřiné firmy drah ČD-Telematiky Michal Krapinec. Post v čele státního dopravce je uvolněný po únorové rezignaci Ivana Bednárika.

České dráhy vyhlásily výběrové řízení na nového šéfa v únoru. Mezi požadavky byly kromě ekonomických, právních nebo obchodních znalostí například manažerské zkušenosti ve společnosti s více než 250 zaměstnanci. Výběr kandidátů měla na starosti komise složená z předsedy dozorčí rady ČD Miroslava Zámečníka, dále místopředsedkyně rady a náměstkyně ministra dopravy Lenky Hlubučkové, nového politického náměstka ministra dopravy Tomáše Vrbíka, předsedy Výboru pro audit ČD Tomáše Vyhnánka z ministerstva financí a psychologa Radvana Bahbouha. Oficiálně pak bude vítěze volit dozorčí rada společnosti.

Vítězný uchazeč nahradí v čele společnosti Ivana Bednárika.Ten v polovině února rezignoval, důvody odchodu z čela společnosti nekomentoval s vysvětlením, že jsou mezi ním a radou. Zároveň však uvedl, že má výhrady vůči úsporám, které vláda při podnikovém hospodaření žádala. Bednárik byl šéfem ČD od prosince 2020, kdy v čele společnosti nahradil Václava Nebeského. Předtím Bednárik vedl ČD Cargo. V současnosti dráhy dočasně vede z pozice místopředsedy představenstva Michal Kraus.

Kromě předsedy představenstva by rada měla vybrat ještě jednoho člena vedení dopravce. Ten by měl vzejít rovněž z výběrového řízení nebo by měl přijít v tandemu s vítězem tendru na šéfa společnosti. Nový člen představenstva by měl mít na starosti finanční řízení podniku.