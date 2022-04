České Budějovice zdolaly Spartu 3:1 a snížily v semifinále na 1:3

Čtvrtý zápas semifinále play off hokejové extraligy: HC Motor České Budějovice - HC Sparta Praha,.8. dubna 2022 v Českých Budějovicích. Zleva David Vitouch ze Sparty a Jiří Ondráček z Českých Budějovic.

Čtvrtý zápas semifinále play off hokejové extraligy: HC Motor České Budějovice - HC Sparta Praha,.8. dubna 2022 v Českých Budějovicích. Zleva David Vitouch ze Sparty a Jiří Ondráček z Českých Budějovic. ČTK/Pancer Václav

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic zdolali ve čtvrtém semifinále play off extraligy doma Spartu 3:1, odmítli konec sezony a snížili stav série na 1:3 na zápasy. Vítěznou branku vstřelil v čase 35:20 Jindřich Abdul a v čase 57. minutě zpečetil výsledek Lukáš Pech. Pražané budou mít další možnost dovršit postup do finále proti Třinci v pondělí na vlastním ledě v O2 areně, Motor se po vyřazení Mladé Boleslavi s jistotou zisku minimálně bronzu může dále snažit jako první tým v historii v domácí nejvyšší soutěži otočit sérii z 0:3 na utkání.

Jihočeši se museli obejít bez potrestaného kapitána Milan Gulaše, který dostal jednozápasový distanc za faul na Davida Tomáška ze čtvrtečního třetí duelu, a kvůli zranění chyběl i další útočník Václav Karabáček. Do sestavy se místo nich zařadili Tomáš Chlubna a Josef Koláček. Sparta nasadila po zranění útočníka Davida Kašeho, který nahradil Gennadije Stoljarova.

Domácí začali aktivně a snažili se hned Hudáčka zaměstnat střeleckými pokusy. Po 130 sekundách fauloval Šmerha, ale Motor přesilovou hru nevyužil. Abdulova teč skončila nad brankou. Motor se tlačil za vedoucím gólem, aby zdramatizoval vývoj série, Sparta ale postupně stále častěji hrozila z brejků. Ve 14. minutě po zisku puku prověřil Hrachovinu kanonýr Chlapík, pálil i Šmerha. Velké šance ale úvodní dějství nenabídlo.

V čase 22:16 se radovali z úvodní branky Jihočeši. Štencel našel bekhendem z pravého kruhu na levém Voženílka, který překonal Hudáčka střelou na bližší tyč a trefil se i ve druhém utkání po návratu po zranění v obličeji. Motor se ubránil při Štichově vyloučení a Sparta zase odolala při Řepíkově pobytu na trestné lavici.

Sparta odpověděla ve 34. minutě, kdy našel Dvořáček bekhendovou přihrávkou najetého Thorella, který už překonal spolehlivého Hrachovinu. Přesně za dvě minuty zase vedli Jihočeši. Štencel vyslal do brejku Abdula, jehož první pokus z pravého kruhu ještě zblokoval Polášek, ale opakovaná střela už skončila za Hudáčkem. Možnost zvýšit náskok měl Vondrka, na druhé straně se nepodařilo vyrovnat Thorellovi.

Pražané se ve třetí třetině tlačili za vyrovnáním. Do dobré pozice se dostal ve 47. minutě Dvořáček, ale Hrachovina ukryl jeho střelu v lapačce. Za domácí nepřekonal Hudáčka z levého kruhu Štencel. Sparta začala stupňovat tlak, ale defenziva Motoru odolávala a z protiútoku mohl udeřit opět Abdul. V 55. minutě Abdul vyslal do šance Pecha, který prostřelil sparťanského gólmana a zpečetil výhru. Stav se nezměnil ani v závěrečné power play Sparty.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Kluci věděli, co nám hrozí. Předvedli koncentrovaný výkon podpořený velice dobrým výkonem gólmana, který nám dal šanci najít cestu k vítězství. Bojovali jsme, protože jsme věděli, co se může stát, když bojovat nebudeme. Povídali jsme si o tom, jak si procházíme sezonou. Budovali jsme si nějaký respekt a charakter v soutěži. Dnes jsme zase prokázali, že kvalita v týmu je, i když nám chyběl třeba kapitán (Gulaš). Jsme rádi že máme šanci jet znovu do Prahy, bojovat a reprezentovat náš klub."

Josef Jandač (Sparta): "Motor dnes vyhrál zaslouženě. Byl hladovější, chtěl to víc. Byl důraznější v osobních soubojích, my jsme ho vůbec nepřetlačili. Tenhle zápas domácí hráli na krev, my ne. Nebyli jsme dostatečně důrazní v předbrankovém prostoru, ale Budějovice nám toho dnes ani moc nedovolily. Neměli jsme moc šancí, ani nebylo kde. Ztratili jsme jedno utkání, neděláme z toho žádnou tragédii. Musíme se kompletně zlepšit. Pokud odehrajeme náš nejlepší hokej, věřím, že ten čtvrtý bod uděláme."

HC Motor České Budějovice - HC Sparta Praha 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 23. D. Voženílek (Štencel, Vráblík), 36. Abdul (Štencel, Pech), 55. Pech (Abdul, Vondrka) - 34. E. Thorell (Dvořáček). Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 6421 (vyprodáno). Stav série: 1:3.

Sestavy:

České Budějovice: Hrachovina - Vráblík, Štencel, Percy, Piskáček, Bučko, Šenkeřík, Štich - Valský, J. Novotný, D. Voženílek - Abdul, Pech, Vondrka - M. Beránek, M. Hanzl, Chlubna - Holec, Koláček, J. Ondráček. Trenér: Modrý.

Sparta: J. Hudáček - Němeček, Matuškin, Polášek, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Sobotka, M. Forman - Chlapík, Tomášek, D. Kaše - Šmerha, R. Horák, E. Thorell - Dvořáček, D. Vitouch, Buchtele. Trenéři: Jandač a M. Hořava.