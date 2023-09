České Budějovice v oslabení porazily Jablonec a už nejsou poslední

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic v sedmém kole první ligy v souboji dvou nejhorších týmů tabulky zvítězili nad Jabloncem 2:1, přestože od 50. minuty hráli bez vyloučeného Zdeňka Ondráška. Hosty poslal v šesté minutě do vedení Miloš Kratochvíl, ale za chvíli srovnal z penalty Jakub Hora a v 56. minutě už v oslabení otočil stav Musa Alli.

Jihočeši si připsali druhou výhru v ligové sezoně a odpoutali se ze dna tabulky. Jablonečtí nenavázali na minulou nečekanou remízu 1:1 se Slavií, ani v sedmém soutěžním utkání pod trenérem Radoslavem Látalem nezvítězili a dělí se o poslední místo se Zlínem.

Hosté přitom v souboji českobudějovické nejhorší obrany soutěže s jabloneckým nejslabším útokem začali lépe a už v šesté minutě vedli. Po nakrátko rozehraném rohu domácí brankář Janáček neudržel Polidarův centr a Kratochvíl zblízka hlavou doklepl míč do sítě. Jablonecký záložník otevřel skóre i v minulém venkovním utkání v Karviné (1:1).

Dynamo poměrně rychle srovnalo. V 19. minutě sudí Kotala po zákroku hostujícího Slávika na Alliho nařídil pokutový kop a Jakub Hora střelou na střed branky srovnal. Domácí záložník se třetím gólem dotáhl na čelo tabulky kanonýrů, všechny tři trefy zaznamenal z penalt. Jihočeši mohli otočit stav 37. minutě, brankář Hanuš ale Čermákův pokus vyrazil.

Pět minut po přestávce Dynamu výrazně zkomplikoval zápas Ondrášek. Domácí útočník ostře fauloval kapitána Hübschmana a po druhé žluté kartě byl vyloučen. Za chvíli hostující Polidar z přímého kopu těsně přestřelil.

Vzápětí Jihočeši i v deseti dokázali nečekaně udeřit. Alli si v pokutovém území z levé strany navedl míč na střed a nepříliš razantní přízemní střelou v 56. minutě překvapil Hanuše. Nigerijský křídelník v českobudějovickém dresu skóroval v lize po nedávném příchodu z Brna poprvé, v týdnu se v novém působišti prosadil v domácím poháru ve Velkých Hamrech.

Hostům se v přesilovce nedařilo a k vyloženým šancím se moc nedostávali. V 70. minutě Jovovičovu střelu vyrazil Janáček, za dalších 12 minut Čanturišvili o kousek minul. Prostor mezi tyčemi v závěru netrefil ani střídající Černák, jenž v pátek oslavil 20. narozeniny, a Jihočeši už tři body udrželi. Dynamo doma v lize porazilo Jablonec potřetí za sebou. Severočeši dál zůstávají posledním týmem, který v sezoně nejvyšší soutěže nezvítězil.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Č. Budějovic): "Vyhrál jsme těžký zápas, v němž jsme více jak půl hodiny hráli o deseti. Před hráči musím smeknout, ukázali srdíčko a charakter. Do zápasu jsme nevstoupili dobře, po chybičce brankáře Janáčka jsme opět dostali poměrně laciný gól, který se bude opakovat na Silvestra. Ale chyby k fotbalu patří, hráči dnes podrželi Janáčka i Ondráška, který dostal moc brzo červenou kartu. Alli nám v podstatě vyhrál zápas, připravil gól, dal gól. Musím být spokojen se třemi body, jsou hrozně důležité před reprezentační pauzou. Budeme mít klid na to potrénovat. Věřím, že po repre pauze to bude jiný tým, že jsme si už vybrali daň smůly. Dostáváme totiž hrozně laciné góly. Ulevilo se mi, že jsme to zvládli, potřebovali jsme to."

Radoslav Látal (Jablonec): "Dostali jsme od Budějovic dárek po hrubé chybě. Vedli jsme, co víc bychom chtěli? Prvních 20 minut jsme hráli to, co jsme chtěli. Domácí nakopávali a my chodili do brejků. Jenže pak uděláme takhle naivní penaltu. Druhý dárek byla červená pro domácí, jenže my nejsme schopni dát branku, naše ofenzivní část je naprosto žalostná. Trochu se ten zápas proti deseti podobal tomu v Pardubicích. Bud je chyba ve mně nebo v hráčích. Není přeci možné, aby někteří předvedli takový výkon se Slavií a tak rozdílný s Budějovicemi. Jestli na to hráči nemají po psychické stránce, tak ať tu nehrají a hrají jinde."

Dynamo České Budějovice - FK Jablonec 2:1 (1:1)

Branky: 20. J. Hora z pen., 56. Alli - 6. Kratochvíl. Rozhodčí: Kotala - Kotík, Dresler - Machálek (video). ŽK: Ondrášek, J. Hora - Tekijaški, Černák. ČK: 50. Ondrášek. Diváci: 2736.

Č. Budějovice: Janáček - Broukal, Havel, Králik, Trummer - Čermák, J. Hora - Skalák (62. Adediran), Suchan (46. Hellebrand, 85. Hubínek), Alli (73. Osmančík) - Ondrášek. Trenér: Nikl.

Jablonec: Hanuš - Slávik (46. Chramosta), Tekijaški, Hurtado, Polidar - Hübschman (79. Náprstek), F. Souček (46. Alégué) - Čanturišvili (88. Černák), Kratochvíl, Jovovič - Pleštil (61. Drchal). Trenér: Látal.