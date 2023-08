České Budějovice porazily Bohemians 3:0 a už nejsou poslední

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic v pátém kole první ligy porazili Bohemians 1905 3:0. První dva góly Jihočechů padly po rozích, v nastaveném čase první půle se prosadil hlavou Qadri Adediran, v úvodu druhé části pak tečoval střelu Jana Suchana Lukáš Havel. V závěru přidal třetí gól Pavel Osmančík. České Budějovice poprvé v sezoně nejvyšší soutěže bodovaly a Zlínu přenechaly poslední místo. "Klokani" prohráli druhé kolo po sobě a třetí z posledních čtyř a jsou desátí.

Téměř celý první poločas se hrálo opatrně a bez šancí. Oba celky se zaměřily především na to, aby neudělaly chybu. Až těsně před přestávkou mohli udeřit hosté. Po dlouhém pasu z levé strany se do míče opřel Köstl a z úhlu těsně minul branku.

V nastaveném čase první části se dostali k sérii tří rohů Jihočeši. První dva Bohemians odvrátili, ale při třetím pokusu se Adediran vzdálil bránící dvojici Hybš, Křapka a hlavou poprvé v ligové sezoně skóroval.

Z Českých Budějovic jako kdyby spadla nervozita a v úvodu druhého poločasu byly nebezpečnější. V 57. minutě měl na noze druhý gól Čermák, ale jeho pokus bránící hráči Boheminas zblokovali na roh. Po něm se míč dostal k Suchanovi, směr jeho střely změnil hlavou kapitán Havel, který rovněž premiérovým zásahem v ročníku nejvyšší soutěže zvýšil na 2:0.

Bohemians se po zbytek zápasu snažili na soupeře něco vymyslet, ale pozorně hrající Dynamo nepřekvapili. V 85. minutě sice Mužík přeloboval domácího brankáře Janáčka, ale míč odvrátil Havel. V závěru utkání se ještě rýsovala dobrá příležitost pro Kozáka, jeho ránu však zablokoval střídající Skalák.

Dynamo potvrdilo vítězství v 89. minutě, kdy po přestávce Zdeňka Ondráška pohodlně přidal třetí gól střídající Osmančík, bývalý hráč Bohemians 1905. V ligové sezoně se zapsal mezi střelce podruhé.

Jihočeši zdolali v nejvyšší soutěži Bohemians počtvrté za sebou a doma dokonce popáté v řadě. V ligové sezoně jako poslední tým poprvé bodovali, navíc premiérově neinkasovali. Doposud přitom obdrželi v nejvyšší soutěži 17 branek, nejvíce ze všech mužstev. Pražané prohráli venku v lize po třech výhrách.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Nikl (Č. Budějovice): "Získali jsme obrovsky důležité vítězství a tři body. Jsem moc rád za kluky, že za výhrou šli. Jsem rád, že jsme dodrželi předsevzetí, které jsme si dali před zápasem, ať se to týká disciplíny nebo taktiky. Vnímali jsme, že teď je potřeba to uhrát a nikdo nechtěl riskovat, že by se stala nějaká chybička. V porovnání s minulými domácími zápasy se Slavií a Plzní byla hra z naší strany jednodušší. I dneska jsme udělali chyby, ale dokázali jsme je napravit. Jsme moc rádi, že jsme odehráli zápas bez obdrženého gólu a navíc jsme ještě tři dali. Udělali jsme v sestavě několik změn a jsme s nimi spokojeni. Třeba v případě Martina Králika jsme viděli, že nebyl úplně v pohodě v minulých zápasech. Dnes zasáhl jako střídající hráč a zvládl to skvěle."

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Pro nás se ty scénáře neustále opakují. Byl to víceméně vyrovnaný zápas v poli, který rozhodl důraz ve vápně, naše nedůslednost a nedohrávání konců poločasů. Rozhodla 45. minuta, kdy jsme nejprve nedali velkou šanci a následně u nás na druhé straně dostaneme ze třetího rohu gól. Ta první branka byla z naší strany dárek pro domácí. Navíc jsme ve druhém poločase nezvládli další standardní situaci a dostali z toho druhý gól. V minulé sezoně jsme dokázali standardní situace ubránit, ale teď se nám to nedaří. Pokud dostanete první dva góly v tak vyrovnaném zápase, těžko z toho něco uhrajeme. Možná domácí tím, v jaké byli před zápasem situaci a přitlačeni ke zdi, byli důraznější. Šli jsme do zápasu slušně namotivovaní, ale pokud vstřelíme za pět kol jeden gól ze hry, tak je to těžké. Přitom šance si vypracujeme. Není vyloučeno, že zkusíme přivést ještě jednoho dva hráče, kteří by byli schopni dávat góly."

Dynamo České Budějovice - Bohemians Praha 1905 3:0 (1:0)

Branky: 45.+2 Adediran, 58. Havel, 89. Osmančík. Rozhodčí: Petřík - Váňa, Leška - Zelinka (video). ŽK: Havel (Č. Budějovice). Diváci: 3756.

Sestavy:

Č. Budějovice: Janáček - Broukal, Havel, Čoudek (22. Králik), Trummer - J. Hora, Čermák (74. Skalák) - Čmelík (63. Osmančík), Suchan (74. Hellebrand), Adediran - Ondrášek. Trenér: Nikl.

Bohemians: Reichl - Hůlka, Křapka (78. Necid), Hybš - Köstl (60. Kovařík), Jindřišek, Beran (60. Hrubý), Dostál - Matoušek (30. Prekop), Kozák - Puškáč (60. Mužík). Trenér: Veselý.