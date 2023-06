Česká pošta dnes na hodinu naposled otevřela 300 rušených poboček

Praha - Česká pošta dnes naposledy otevřela 300 poboček, které k poslednímu červnu ukončí svůj provoz, a to pouze na hodinu na začátku obvyklé otevírací doby. Většinou tak otevřely od 08:00 do 09:00. Pošta pobočky uzavírá kvůli klesajícímu objemu provozu a úsporám. ČTK to řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

"Zásilky si klienti dnes již nevyzvednou. Ty jsou uloženy na nástupnických poštách. Adresa nástupnické pošty je uvedena vždy na plakátu na rušené pobočce nebo na webu České pošty," dodal Vitík. Počet poboček od soboty klesne na 2900.

Nejvíce poboček pošta ruší v Moravskoslezském kraji, 47, dále v hlavním městě Praze, kde zavře 35 pošt, a 27 poboček skončí v Ústeckém kraji. Některé obce už projevily zájem rušené pošty nahradit poštami Partner+, které by provozovaly na vlastní náklady. Pošty Partner+ fungují dvě - v Praze 5 a 6. Od července se pošty Partner+ otevřou v Plzni, dvě v Jindřichově Hradci, v Jihlavě, Ostravě, Šumperku a Prostějově.

Z České pošty odejde v souvislosti s rušením poboček maximálně 574 zaměstnanců, což je o třetinu méně, než se původně čekalo. Podnik kvůli snížení počtu pošt zrušil 924 pracovních pozic, ale 350 zaměstnanců přešlo většinou do nástupnických poboček. O měsíc později, tedy ke konci července, podnik podle Vitíka zruší navíc 529 doručovatelských pracovních pozic. Část zaměstnanců na poště zůstane na jiných místech.

Snížení počtu poboček na 2900 schválila vláda. Pošta neruší pobočky tam, kde byla pouze jediná. Zároveň se zvýšila docházková vzdálenost na poštu ze stávajících dvou na tři kilometry. Část rušených pošt, které podnik vlastní, chce nabídnout v aukcích k prodeji.

Pošta ve čtvrtek oznámila, že díky úsporám i vyššímu objemu doručování doporučených zásilek letos vykáže ztrátu okolo 1,5 miliardy korun proti původně předpokládaným 3,5 miliardy korun. Loni byl propad 1,73 miliardy korun.