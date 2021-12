Česká hokejová dvacítka podlehla při vstupu do MS Kanadě 3:6

Edmonton - Česká hokejová dvacítka prohrála při vstupu do mistrovství světa v Edmontonu s domácí Kanadou 3:6, přestože ve 13. minutě vedla 3:1. Na obratu obhájců stříbra se podílel hattrickem obránce Owen Power, jehož si v červenci vybralo jako jedničku draftu NHL Buffalo. Další duel čeká tým kouče Karla Mlejnka v noci z pondělka na úterý v 1:00 SEČ proti Německu.

Přestřelku úvodního dějství načal přesně po čtyřech minutách hry McTavish, který po své předchozí nevyužité šanci obkroužil obranné pásmo českého tým, na pravém kruhu přešel přes Nováka a překonal Málka. Při dalších šancích domácích Mlejnkův tým odolal a v čase 7:47 vyrovnal. Gut při přečíslení po Brabencově přihrávce trefil v brance kameru, od které se puk odrazil ven a po dalším pokračování hry na vstřelený gól upozornil videorozhodčí po 40 sekundách přerušením.

Vzápětí pomohla při Cormierově šanci Málkovi tyč a v polovině úvodní části znovu po Seeleyho pokusu. Ve 12. minutě při Bourgaultově vyloučení nabil Jiříček ze levý kruh Novákovi, který otočil stav přesnou střelou na bližší tyč. Za dalších 51 sekund vedli Češi už 3:1, protože Svozil se šikovně uvolnil fintou mezi nohama přes Zellwegera a trefil se nad levé rameno gólmana Garanda.

Kanada snížila za 23 vteřin, kdy byl Málek ještě rozhozený Perfettiho pádem do brankoviště a nedosáhl na Powerovo nahození. V čase 19:31 bylo vyrovnáno. Nejdříve při přečíslení tří na jednoho nenašel Malát přesně Konečného a kombinaci z protiútoku zakončil přesnou střelu pod lapačkou českého gólmana Sebrango.

V druhé dějství už šancí ubylo. Před polovinou utkání český tým přišel o obránce Jiříčka, který se levým kolenem srazil s Cuyllem a odstoupil ze hry. V čase 27:12 šel pykat Šedivý a za 68 sekund sekund jej následovali zároveň Myšák s Hrádkem a nabídnutou šanci hrát v pěti proti třem Kanada dokonale využila.

Tu první proměnila po půl minutě poté, co Perfetti nabil na pravý kruh Powerovi a Málek se proti jeho pohotové ráně nestihl přesunout. Za 25 vteřin Perfettiho střelu český gólman vyrazil, ale McTavish přihrál u levé tyče volnému Powerovi, jenž dovršil hattrick.

Čtvrtý gól v utkání se Power snažil přidat ve 47. minutě zakončení s hokejkou mezi nohama, ale Málek jeho úmysl vystihl. Snížit mohl po průniku Urban, ale Gerarda nepřekonal. V 54. minutě při Kulichově vyloučení pečetil výsledek střelou z levého kruhu Zellweger.

Hlasy po zápase:

Karel Mlejnek (trenér ČR): "Jak jsme tady v minulé sezoně mistrovství světa 0:3 (ve čtvrtfinále s Kanadou) zakončili, tak jsme ho bohužel 3:6 začali. Čekali jsme od Kanady, že bude hrát velmi aktivně a její hráči budou kvalitní a individuálně vyspělí. To se všechno potvrdilo. Aby český juniorský nároďák porazil Kanadu, tak se musí sejít opravdu velké faktory. Ten hlavní v dnešním utkání byl, že jsme v polovině utkání nebyli disciplinovaní a Kanada proměnila dvě přesilové hry proti třem. Kanaďané poté, co srovnali na 3:3, byli velmi sebevědomí na kotouči a nám se druhá třetina vůbec nepovedla. Mohli jsme tam hrát víc na kotouči, bylo tam hodně odhozených puků. Bohužel jsme nenavázali na výkon, který jsme předvedli na kotouči v první třetině. David Jiříček má zatím nespecifikované zranění kolena, po zítřejším vyšetření na magnetické rezonanci budeme chytřejší."

Stanislav Svozil (obránce ČR): "Všichni jsme byli na ten zápas strašně natěšení. Myslím, že jsme nepodali vůbec špatný výkon, ale musíme být sebevědomější na ledě a nebát se hrát proti takovým soupeřům do těla, protože tak jim to znepříjemníte. Trochu nás zabrzdily fauly ve druhé třetině. Byly z toho dvě přesilovky pět na tři, z nichž jsme dostali dva góly, což pro nás bylo trošku zdrcující, ale s tím už nic neuděláme. Byl to náš první zápas a myslím, že můžeme být lepší a lepší."

Pavel Novák (útočník ČR): "Měli jsme docela dobrý start; sice jsme prohrávali, ale otočili jsme to do dvoubrankového náskoku. Musíme být sebevědomější a víc na puku. Začátek byl velmi dobrý, tam jsme z minima střel dali góly a hráli jsme dobře a na puku. Oni pak ale dali góly v přesilovkách, musíme být disciplinovanější."