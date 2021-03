Česká fotbalová jednadvacítka dnes zahájí ME s Itálií

Ilustrační foto - Čeští totbalisté do 21 let se radují z gólu.

Celje (Slovinsko) - Čeští fotbalisté do 21 let dnes vstoupí do mistrovství Evropy ve Slovinsku a Maďarsku. Na úvod je čeká Itálie, s pěti triumfy nejúspěšnější země spolu s obhájcem titulu Španělskem, které hraje rovněž ve skupině B v Celje stejně jako domácí Slovinsko. Utkání má výkop v 18:00.

Turnaj se kvůli koronavirové pandemii odehraje bez diváků a ve zvláštním formátu. Původně se měl uskutečnit v červnu, ale kvůli termínové kolizi s přeloženým "dospělým" Eurem ho organizátoři rozdělili na dvě části.

Od 24. do 31. března se 16 účastníků představí ve čtyřech základních skupinách. Z nich dva nejlepší celky projdou do osmičlenné vyřazovací fáze, která se uskuteční od 31. května do 6. června.

"Zápas s Itálií považuju za klíčový v celé skupině. Bude strašně důležité, jak do turnaje vstoupíme. Času na přípravu moc není," řekl na nominační tiskové konferenci trenér Karel Krejčí.

Tým po nedělních testech na koronavirus, které vyšly negativně, absolvoval v pondělí první společný trénink a odpoledne odletěl do Slovinska.

"Kluci už za domácí úkol dostali písemnou formou analýzu Itálie. Před prvním tréninkem jsme jim pouštěli věci ohledně obranné fáze Itálie, jakým způsobem brání a působí v posledních zápasech. Při pohledu na nominaci počítám, že podobné to bude i ve středečním zápase. Věřím, že ho zvládneme," uvedl Krejčí v nahrávce pro média.

Obejít se musí bez slávistického stopera Davida Zimy či sparťanského ofenzivního univerzála Adama Hložka. Přednost týmu vidí v něčem jiném než v individualitách. "Hlavní síla mužstva je v charakteru hráčů a takové týmovosti. Kluci v zápasech, kdy šlo opravdu do tuhého, ukázali sílu," prohlásil kouč.

Jednadvacítka se na kontinentálním šampionátu představí po čtyřleté přestávce. Naposledy si na Euru čeští fotbalisté zahráli v roce 2017 v Polsku, kde nepostoupili ze skupiny. Itálii však tehdy porazili 3:1. Do následujícího turnaje se národní tým nekvalifikoval. Historickým úspěchem "Lvíčat" je zlato z roku 2002.

Předpokládaná sestava ČR: Jedlička - Holík, Chaluš, L. Krejčí, Sadílek - Vaníček, Janošek, Havelka, Bucha, Lingr - Šašinka.