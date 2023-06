Česká expedice Monoxylon je v polovině, Egejským mořem urazila okolo 250 km

Atény/Hradec Králové - Námořní expedice Monoxylon IV, která má v plánu přeplout od východu na západ Egejské moře, je zhruba v polovině plánované trasy. Experimentální archeologové z Archeoparku Všestary na Královéhradecku po dvou dnech odpočinku na ostrově Naxos dnes zdolali etapu dlouhou 30 kilometrů a dopluli na Paros. ČTK to sdělil archeolog a organizátor expedice Radomír Tichý.

Expedice vyrazila na moře z ostrova Samos u pobřeží Turecka 19. června. Cílem je Argolský záliv na Peloponésu v pevninském Řecku. Expedice by měla urazit do poloviny července více než 500 kilometrů.

"Expedice se přesunula do západní části Egejského moře, kde by síla větru měla být mírnější než v minulých dnech. Expedice dosáhla přibližně poloviny plánované trasy v délce 250 km. Nejdelší úseky kolem 50 km expedici stále čekají, a to za ostrovem Melos," sdělil ČTK Tichý.

Experimentální archeologové v replice pravěkého člunu dlabaného z jednoho kusu kmene se dosud po většinu plavby potýkali s nepříznivým větrem a rozbouřeným mořem. Expedice Monoxylon IV podle Tichého zatím vyzkoušela všechny typy náročných podmínek se silným větrem. K odpočinku na ostrově Naxos využili dobu, kdy opět vál nepříznivý vítr.

"Po dvou dnech silného větru na ostrově Naxos spojených s odpočinkem plul (dnes) dlabaný člun zpočátku na téměř klidné hladině. Ta se později sice mírně rozvlnila větrem, ale přesto celkový průměr větru dosahoval 4,5 km/h. V závěru dnešní etapy jsme krátce použili plachtu. Dnes předpověď počasí odpovídala realitě. Zítra (v pátek) expedici čeká cesta na ostrov Antiparos již v silnějším větru," řekl ČTK Tichý.

Cílem expedice je lépe porozumět tomu, jak před 9000 lety ve Středomoří probíhala zemědělská kolonizace. Předlohou expedičního člunu je 8000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma. Při plavbě také archeologové zkoušejí přepravu nákladu, který v minulosti mohla tvořit i zvířata. "Nakonec to řešíme nepádlujícími členy posádky, tedy část odpočívá a je pasivním nákladem," řekl ČTK Tichý.

Expedice Monoxylon IV navazuje na námořní výpravy archeologů z Archeoparku Všestary v dlabaných člunech z let 1995, 1998 a 2019, z nichž dvě byly v Egejském moři. Plavidlo pro letošní expedici bylo vyrobené loni z jednoho kusu kmene dubu a je větší než dlabané čluny použité při dřívějších expedicích. Téměř tři tuny vážící člun má délku 11,5 metru, široký je až 120 centimetrů. Vyzkoušeli ho několikrát na vodních plochách na východě Čech.

Výpravu tvoří 20 pádlujících účastníků a kormidelník. V doprovodném plavidle plují kapitán plavidla, lékař a kameraman. Dvě třetiny z účastníků jsou lidé se zkušenostmi z předchozích expedic v dlabaných člunech - monoxylonech. Expedice si za příznivého větru vypomáhá jednoduchou plachtou.