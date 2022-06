Česká družice VZLUSAT-1 je na oběžné dráze pět let, stále funguje

Praha - Česká nanodružice VZLUSAT-1, která byla vyvinutá ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu (VZLÚ) ve spolupráci s tuzemskými společnostmi a univerzitami, je dnes už pět let na oběžné dráze. ČTK to sdělil VZLÚ. I přes původní roční odhadovanou životnost podle ústavu systémy družice stále plně fungují a poskytují vědecká a technologická data. Jde tak o nejdéle soužící český satelit.

VZLUSAT-1 je česká technologická nanodružice na testování nových přístrojů a technologií. Nese například rentgenový dalekohled, nebo v Česku vyvinutý radiační štít, který ověřil své vlastnosti pro použití při stavbě kosmických lodí a obydlí i na Měsíci či Marsu. Družice váží dva kilogramy a pohybuje se na polární dráze ve výšce 510 kilometrů.

"Jsem rád, že VZLUSAT-1, který byl navržený jako technologická platforma pro vyzkoušení různých věcí, stále funguje a komunikuje s námi. To není úplně obvyklé. V této kategorii satelity vydrží něco málo přes rok. Pět let, pro tento typ satelitu, to je velký úspěch. Je to nejdéle sloužící český satelit,“ řekl generální ředitel VZLÚ Josef Kašpar.

VZLUSAT-1 ovšem není jedinou družicí VZLÚ na oběžné dráze. V lednu ústav vyslal do vesmíru další družici s názvem VZLUSAT-2. "Nedávno jsem se díval a zrovna jsme zachytili oba satelity, jak letí spolu, 'jedničku' nad Jihoafrickou republikou a 'dvojku' nad Madagaskarem, což bylo krásné. A to navozuje náš cíl, kam směřujeme. Jsou to takzvané konstelace satelitů. Znamená to mít ve vesmíru víc družic, které spolu navzájem komunikují. Takže blízké operace družic, nejen předávání dat, ale třeba i manévry typu údržby nebo jiné záležitosti. Tam směřujeme. I když je to doména, kterou Česká republika vlastně nikdy nedělala, “ podotkl Kašpar.

Výzkumný a zkušební letecký ústav je národním centrem pro výzkum, inovace a zkušebnictví pro letecký a kosmický průmysl. Letos slaví 100 let od svého založení.

Svou první telekomunikační družici vyslalo někdejší Československo do vesmíru na podzim 1978. Jmenovala se Magion. Po ní následovaly do roku 1996 další čtyři satelity. V červnu 2003 byla vypuštěna družice Mimosa, což ale skončilo neúspěšně.