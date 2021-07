Česká armáda poprvé využila letadlo z mezinárodní transportní letky

Praha - Armáda tento týden poprvé použila k dopravě svých vojáků víceúčelový letoun Airbus A-330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) z mezinárodní flotily, které je Česká republika součástí. České vojáky a materiál na počátku týdne přepravil z Pardubic do Pobaltí. ČTK to sdělila Vlastimila Cyprisová z tiskového oddělení generálního štábu

Česko je součástí Mnohonárodní flotily víceúčelových tankovacích a transportních letadel MMF (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet) od roku 2019. Tvořit ji má osm víceúčelových airbusů se sídlem na letištích v Eindhovenu a Kolíně nad Rýnem. Jsou schopné přepravovat vojáky, materiál nebo letecké palivo pro tankování za letu.

Podle vedoucího oddělení rozvoje vrtulníkového a dopravního letectva ministerstva obrany Miloslava Synka se do nich vejde až 266 pasažérů a 45 tun nákladu na paletách. Při tankování za letu přepraví asi 111 tun paliva. Jeden ze strojů bude podle armády ve zdravotnické konfiguraci, což zahrnuje šest jednotek intenzivní péče a 16 nosítek.

První letoun flotila dostala loni v červnu, další stroje byly dodány do konce roku 2020 a letos by měla letka disponovat celkem pěti letadly. Plných schopností letka dosáhne v roce 2023, od té doby bude mít Česko k dispozici požadovaných 100 letových hodin na rok. Kromě ČR je do projektu zapojeno pět dalších zemí EU. "Jeho cílem je vybudovat mnohonárodní víceúčelovou letku k dosažení chybějících evropských kapacit a současně zabezpečit evakuaci raněných osob (MEDEVAC) během krizových situací," uvedla Cyprisová.

Podle informací z roku 2019 mělo ministerstvo obrany za vstup do projektu zaplatit jednorázově 594 milionů korun, poté bude každoročně platit 32,6 milionu korun na provoz a deset milionů na personál. Náklady za 30 let mají být kolem 1,87 miliardy korun.