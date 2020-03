Češi vykoupili droždí, v obchodech je nedostatkovým zbožím

Olomouc - Nedostatkovým zbožím se v těchto dnech kvůli rekordní poptávce stalo v Česku droždí, které zmizelo z chladících pultů většiny tuzemských prodejen. Lidé si nakoupili kvasnice do zásoby kvůli obavám z dopadu preventivních opatření proti šíření koronaviru na dodávky pečiva do obchodů a zároveň doma častěji pečou. ČTK to řekl Tomáš Podivínský z olomoucké společnosti Lesaffre Česko, která je předním tuzemským dodavatelem droždí,

Měsíčně se v Česku podle Podivínského běžně prodá několik stovek tun droždí, nyní je ale množství několikanásobné. "Poptávka je enormní. Odhadujeme, že oproti normálnímu průměru je přibližně pětinásobná. Zkombinovaly se Vánoce, Velikonoce a to celé se ještě musí vynásobit dvěma," upozornil Podivínský.

Droždí se do Česka dováží z několika zahraničních továren skupiny Lesaffre, které v posledních týdnech produkci zvýšily na maximum, avšak uspokojit obrovskou poptávku spotřebitelů se zatím nedaří pokrýt. "Vysoká poptávka se týká nejen České republiky, ale celé Evropy. Všechny naše evropské továrny jedou na plné obrátky, ale ta poptávka je enormní. Přesto, že vyrábíme a dodáváme mnohem víc než obvykle, tak to prostě nestačí," uvedl Podivínský

Češi podle něj kvůli obavám o kvalitu zásobování potravinami v posledních týdnech nakupují droždí do zásoby a místo obvyklé jedné kostičky kvasnic si do nákupního košíku raději vkládají několik. "Hodně lidí teď častěji peče doma, kde tráví více času. Jsou to jak rodiny s dětmi, tak i důchodci, kteří pečou hodně i normálně," podotkl Podivínský.

Šance koupit droždí je nyní v menších prodejnách na venkově, které mají v nabídce krájené pekařské droždí. "Máme zprávy, že tam ještě je. Toho pekařského droždí je totiž relativně dostatek, protože aktuální poptávka z průmyslových pekáren je jen lehce zvýšená," řekl Podivínský.

Koncern Lesaffre má ve 40 zemích světa zhruba 45 výrobních závodů, 35 obchodních společností a 30 pekařských center. Společnost Lesaffre Česko dováží droždí z Maďarska, Polska, Francie, Ukrajiny a několika dalších evropských zemí

Dodávky droždí do Česka minulý týden zpozdily preventivní opatření na hraničních přechodech. "Kamiony se tam zdržovaly, ale intenzivně jsme komunikovali s ministerstvy, Potravinářskou komorou a Svazem pekařů a cukrářů. Společně se nám podařilo dosáhnout zlepšení a dodávky jsou už relativně normální," řekl Podivínský.

Situace na tuzemském trhu by se měla postupně začít vracet k normálu. "Lidé budou muset nakoupené droždí z mrazáků někdy vyndat a spotřebovat. Myslíme si, že by se poptávka měla postupně stabilizovat s tím, jak lidé získají důvěru v to, že se z hlediska zásobování potravinami nic dramatického neděje," dodal Podivínský.