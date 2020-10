Češi v krizi letenky kupují, čekají však do poslední chvíle

Praha - Přes současný nepříznivý vývoj koronavirové krize Češi chtějí cestovat, proti minulosti ovšem letenky kupují krátce před odletem. Zaměřují se hlavně na levné lety za několik set korun, ceny proti loňsku na řadě linek klesly i o desítky procent. Na dotaz ČTK to dnes uvedli prodejci letenek. Celkově však poptávka v posledních týdnech opět klesá a proti loňsku je nižší o desítky procent. Na podzim oslabuje i letecký provoz.

Koronavirová krize mění cestovatelské chování Čechů. "Lidé nakupují letenky většinou jednotky dnů před odletem," uvedla manažerka letenek Student Agency Věra Janičinová. V minulosti byla průměrná doba nákupu letenky před odletem v řádech týdnů či spíše měsíců.

Zatímco celkově cestování klesá, a to i v rámci ČR, zájem o last minute nákup letenek či dovolených naopak v posledních týdnech roste. Podle společnosti Kiwi.com roli hrají i současné nízké ceny letenek, které jsou v řady evropských měst v řádech stovek korun. "Ceny jsou oproti loňskému roku výrazně nižší, například průměrná cena letenky do Spojeného království je teď na třetině," řekla Eliška Dočkalová z Kiwi.com. Na zájmu o rychlé vycestování podle ní se mohou projevovat i mírnější protikoronavirová opatření v některých zahraničních destinacích.

Podle statistik Kiwi.com či dalšího prodejce Letuška.cz se nejvíc lidí v poslední říjnový týden chystá do Portugalska. Oblíbené jsou také španělské ostrovy, Řecko či Velká Británie.

Podmínky pro cestování se v jednotlivých zemích stále mění. Například Student Agency proto nedávno zřídila na svém webu podstránku kammuzu.cz, která ukazuje u jednotlivých turisticky populárních zemí, jaké náležitosti je třeba splnit, aby tam Češi mohli vycestovat. "Chápeme, že je složité zorientovat se v nařízeních, slepých mapách a dlouhých seznamech, které se mění ze dne na den. Snažíme se proto našim zákazníkům zprostředkovat informace, které jsou pro ně důležité a pomohou jim k nákupu výhodných jízdenek, letenek či dovolené," uvedl ředitel Digitálních produktů Student Agency a RegioJet Petr Běťák.

Zhoršující se epidemiologická situace má ovšem negativní vliv na samotnou leteckou dopravu. Řada dopravců v posledních týdnech začala znovu rušit své linky. V minulých týdnech dopravci postupně přestali z Prahy létat do více než 20 dříve obnovených destinací. To je zhruba čtvrtina z letního provozu. Ve větší míře omezily dopravu největší letecké společnosti působící v Praze jako ČSA nebo Ryanair.