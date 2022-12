Češi si o Štědrém dnu rekordně přáli přes sociální sítě, SMS zpráv ubylo

Praha - Češi o Štědrém dnu rekordně využívali sociální sítě, což dokládá meziroční nárůst přenosu dat o desítky procent. Počet telefonních hovorů byl podobný jako před rokem, zaslaných SMS textových zpráv bylo proti loňsku výrazně méně. Největší datový provoz byl po 21:00. Vyplývá to z dnešních informací operátorů.

"Díky stále rostoucí popularitě sociálních sítí a rozšiřování 5G byl o letošních Vánocích opět překonán rekord datového přenosu," uvedla mluvčí O2 Veronika Zachariášová. Největším rekordmanem byla aplikace TikTok, která zaznamenala meziroční nárůst objemu přenesených dat o 176 procent. Celkový datový provoz?se na Štědrý den oproti loňsku zvýšil o?40 procent. Počet hovorů v O2 klesl proti loňskému roku o 1,1 procenta, počet odeslaných SMS o 18,5 procenta.

V síti T-Mobile lidé během Štědrého dne uskutečnili 15,77 milionu hovorů, což je v meziročním srovnání drobný nárůst o 1,06 procenta. Nejvytíženější byl opět čas mezi 10:00 až 11:00. Počet odeslaných SMS z mobilních zařízení se snížil o 21,6 procenta na 8,4 milionu. Multimediální zprávy, které byly před několika lety oblíbenou formou zasílání přání, jsou dlouhodobě na ústupu. Zákazníci jich z mobilních zařízení odeslali 244.268, tedy o 19 procent méně než v předchozím roce, dodala mluvčí firmy Patricie Šedivá.

Meziroční nárůst v přenosu dat činil u T-Mobile 28 procent. Datová špička zůstala stejná jako loni a nastala v čase 21:15 až 22:15. Setrvalý růst datové spotřeby potvrzuje, že zákazníci využívají i k hovorům a zprávám služby internetové komunikace a chatovací aplikace, doplnila firma.

Síť Vodafonu spojila 12 milionů hovorů, jejich počet proti loňsku stoupl o jedno procento. Využití SMS každoročně klesá, protože zákazníci používají i jiné možnosti elektronické komunikace, jakou jsou hovory přes internet, komunikace přes sociální sítě a další formy internetové komunikace. To potvrdil i nárůst datových služeb o 33 procent v porovnání s předchozím rokem. Největší datový provoz byl zaznamenán mezi 21:00. a 22:00. hodinou.

Počet odeslaných MMS během Štědrého dne za posledních šest let klesl téměř na polovinu, do oficiálních statistik Vodafonu se tedy letos poprvé multimediální zprávy nepropisují. Následkem války na Ukrajině bylo letos poprvé nejvíce zahraničních SIM karet připojených do sítě Vodafonu právě ukrajinských. Taktéž nejvíce hovorů do zahraničí bylo uskutečněno na Ukrajinu, informovala Vodafone.

K televizi zákazníci O2 TV začali usedat po uklizení štědrovečerní tabule a rozbalení dárků, skokový nárůst evidovala firma kolem 19:00. Nejvytíženější čas nastal mezi 23:00 a půlnocí, doplnila Zachariášová. Nejsledovanějším štědrovečerním filmem byla pohádka Tajemství staré bambitky 2, tradiční Tři oříšky pro Popelku nezůstaly pozadu. V hlavním vysílacím čase byla tato pohádka, co se týče sledovanosti, na druhém místě. Třetí místo patří filmu Pelíšky.