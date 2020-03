Češi nesmí kvůli koronaviru cestovat do rizikových zemí

Praha - Do Česka nesmějí ode dneška jezdit kvůli zamezení šíření nového koronaviru až na výjimky cizinci ze všech oblastí, která vláda označila za rizikové. Čeští občané naopak nesmějí do těchto oblastí vycestovat. Kabinet o omezení rozhodl na základě vyhlášeného nouzového stavu. Nově platí i další restrikce v cestování do zahraničí.

Ve věznicích včetně vazebních a v detenčních ústavech jsou ode dneška zakázány návštěvy. Vězni budou moci více telefonovat s příbuznými, změní se systém doručování balíků.

Zákaz vstupu do České republiky se týká občanů Číny, Koreje a Íránu. Z evropských států to jsou Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie. Omezení se nevztahuje na cizince s dlouhodobým pobytem v Česku a na ty, jejichž příjezd by byl v zájmu České republiky. Češi do rizikových zemí s některými výjimkami nesmějí. Zákaz vycestovat platí i pro cizince, kteří v Česku pobývají dlouhodobě.

Češi, kteří se z rizikových zemí vrátí, musí nastoupit do dvoutýdenní karantény. Karanténa se původně týkala pouze cestujících z Itálie. Karanténní opatření se ale nevztahují například na řidiče kamionů. V oblastech postižených koronavirem mimo Česko je podle dat mobilních operátorů nyní kolem 205.000 Čechů, z nich 196.000 je v Evropě.

Ode dneška navíc platí zákaz cestovat do zahraničí autobusy, konkrétně vozidly s kapacitou nad devět osob, vlaky a loděmi. Cestovat za hranice bude možné pouze osobními automobily. Češi se budou moci ze zahraničí vrátit a cizinci naopak odjet. Omezení se dotknou i letecké dopravy. Na hranicích s Rakouskem a Německem budou obnoveny hraniční kontroly, překračování bude umožněno na vybraných přechodech. Na jiných místech budou moci přes hranice od 05:00 do 23:00 v podstatě jen lidi, kteří dojíždějí za prací do určité vzdálenosti od hranic.

Občanům z rizikových zemí s vízovou povinnosti nebudou vydávána na zastupitelských úřadech víza. České zastupitelské úřady také nebudou přijímat nové žádosti o víza a přechodné nebo trvalé pobyty.

Ještě tvrdší opatření v přeshraničním cestování budou platit od pondělí. Až na výjimky bude zakázán vstup do Česka všem cizincům a Čechům cestování kamkoli do zahraničí.