Češi chtějí utrácet za dárky méně než loni, ukázal průzkum

Praha - Letošní Vánoce budou ve znamení koronaviru, e-shopů a střízlivých výdajů. Téměř pětina Čechů si myslí, že bude letos o Vánocích šetrnější a za vánoční dárky vydá méně něž loni. Vyplývá to z průzkumu Equa Bank mezi 504 respondenty.

Polovina Čechů je ochotná utratit za vánoční dárky maximálně tolik co loni. A jen sedm procent Čechů počítá s tím, že se 'plácnou přes kapsu' a do dárků investují více než loni. Nejistota ohledně finanční situace se promítá i do skutečnosti, že třetina Čechů není schopna nyní říct, zda plánuje na dárcích spíše šetřit či nakoupí dárky ve stejné hodnotě jako loni.

Pětina Čechů si myslí, že pandemie ovlivní to, jak jsou zvyklí trávit vánoční svátky. Čtvrtina připouští, že vlastně zatím neví, zda to změní jejich Vánoce a polovina Čechů si nepřipouští, že by koronavirus jejich Vánoce ovlivnil.

Maximálně do 5000 Kč chce letos nakoupit dárky 60 procent Čechů, od 5000 do 10.000 Kč pak 30 procent. V e-shopech chce vánoční dárky pořídit 60 procent Čechů (loni to bylo 50 procent). A zatímco menším kamenným obchodům dává přednost letos stejný počet nakupujících jako loni, 17 procent, klesá obliba velkých nákupních center. Letos tam chce pořídit vánoční nákupy 21 procent Čechů, loni to bylo 30 procent.

Z běžné výplaty, aniž by museli sáhnout do úspor či si půjčit, chce letos dárky kupovat 60 procent Čechů. Z úspor, které na ně má, pak 37 procent a půjčovat si na ně chce 1,4 procenta respondentů.

Změny se nedotknou jen nakupování dárků, ale i toho, s kým Vánoce lidé stráví. Nyní je 15 procent Čechů rozhodnuto omezit návštěvy příbuzných a známých během Vánoc s ohledem na vývoj pandemie. Na 40 procent se rozhodne až podle toho, jaká bude během Vánoc aktuální situace. Přibližně třetina si nechce nechat měnit koronavirem Vánoce a chce navštívit příbuzné a známé jako každý rok. Na sedm procent lidí na Vánoce nikoho nenavštěvuje.