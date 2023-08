Čerpací stanice Benzina se do roku 2025 přejmenují na Orlen, většina už letos

Praha - Síť čerpacích stanic Benzina, která je s 436 stanicemi lídrem českého trhu, se do roku 2025 kompletně přejmenuje na Orlen. Téměř 90 procent stanic přitom změní název už letos. Krok je součástí sjednocení značek skupiny Orlen na mezinárodním trhu. Dnes o tom informovala skupina Orlen. V současnosti nese název Orlen v ČR kolem 50 stanic, do konce letošního roku jich bude 370. Značka Benzina působí na českém trhu od 50. let minulého století.

S postupným přejmenováváním tuzemských čerpacích stanic začala skupina v roce 2019, letos ovšem celý proces výrazně urychlí. "Přejmenování celé sítě bychom měli dokončit na přelomu let 2024 a 2025," uvedl člen představenstva skupiny Orlen Unipetrol Zbigniew Leszczyński. Upozornil, že přejmenování na českém trhu je součástí mezinárodní unifikace sítě Orlen, do níž patří více než 3000 čerpacích stanic v šesti evropských zemích.

Od sjednocení názvu na mezinárodním trhu si Orlen slibuje nejen marketingové a provozní synergie, ale také vylepšení pozice pro případnou expanzi do nových oblastí. Dosud Orlen působí v Polsku, Česku, Německu, Maďarsku, Litvě a na Slovensku, zároveň dokončuje nákup čerpacích stanic v Rakousku.

Pro změnu jména stanic použil v jednotlivých zemích různé strategie. "Například na Slovensku a v Maďarsku, kde naše působení není tak dlouhé, dávalo z obchodního i marketingového hlediska smysl celou síť přejmenovat rychle. V Česku jsme ale vzhledem k historii a velikosti zdejší sítě šli postupnými kroky. Nyní již nazrála doba k akceleraci a dokončení celého procesu. Český trh je na tuto změnu připraven a značka Orlen je české veřejnosti již dostatečně známá a zákazníky akceptovaná," podotkl Leszczyński.

S postupujícím rebrandingem chce společnost změnit také svou marketingovou komunikaci. Od začátku příštího roku se tak firma zaměří na komunikační podporu pouze značky Orlen.

Národní podnik Benzina vznikl při celostátní hospodářské reorganizaci 1. dubna 1958. Součástí polské skupiny PKN Orlen je Orlen Unipetrol a Benzina Orlen od roku 2005. Na konci roku 2015 se Benzina stala odštěpným závodem společnosti Unipetrol RPA (dnes Orlen Unipetrol RPA), která je dceřinou firmou Orlen Unipetrolu.