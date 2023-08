Cermat do konce roku připraví systém pro digitalizaci přihlašování na SŠ

Praha - Cermat je schopný do konce roku připravit systém pro digitalizaci přihlašování na střední školy. Na jednání sněmovního školského výboru to řekl ředitel příspěvkové organizace ministerstva školství (MŠMT) Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání neboli Cermat Miroslav Krejčí. Cermat na dodavatele programu v polovině července vypsal veřejnou zakázku. V tendru podaly firmy šest nabídek, vítěz se nyní podle Krejčího vybírá.

"Systém připravíme bez ohledu na to, jak dopadne zakázka. Buď tedy zakázka dopadne dobře, tak to (systém) bude realizovat dodavatel a do konce roku podle smlouvy by měl takový systém vytvořit. V případě, že se v příštích třeba třech či čtyřech týdnech ukáže, že není pravděpodobné, aby zakázka prošla standardním způsobem, tak se o to postaráme jinak. Do konce roku tedy systém spustíme i bez veřejné zakázky," řekl Krejčí.

Zájemci o zakázku se mohli do soutěže hlásit do 23. srpna. Cermat podle svého ředitele obdržel šest nabídek. To, které firmy se do tendru přihlásily a jaká je jejich nabídka, Krejčí nesdělil. Při vyhlášení soutěže v červenci Cermat odhadoval, že by vytvoření a provoz nového programu měly stát 12 milionů korun s DPH.

Digitalizovaná forma přijímacího řízení na střední školy by podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) mohla fungovat od příštího roku. Záleží podle něj ale zejména na změně legislativy. MŠMT zatím podle ministra připravilo návrhy novely školského zákona a vyhlášky, která upravuje přihlašování na střední školy. Materiál si podle ministra plánují osvojit poslanci a předložit ho jako poslanecký návrh. Cílem tohoto postupu je podle ministra to, aby dokument rychle schválila Sněmovna. Shoda o potřebnosti změn je napříč politickými stranami, doplnil Bek. Návrh by podle něj měl být na půdě Sněmovny schvalovaný na podzim.

Díky novému systému by mohli zájemci o středoškolské vzdělání podávat přihlášky na školy elektronicky. Nyní mohou mít školáci v prvním kole přijímacích zkoušek dvě přihlášky, a to v papírové formě. Nově by mohli zájemci o studium na SŠ posílat elektronicky tři přihlášky, avizovali zástupci MŠMT. Díky digitalizaci přijímacího řízení odpadne podávání zápisových lístků na školy.