Ceny ropy se kvůli obavám o dodávky zvyšují, Brent je pod 95 dolary

Londýn/New York - Ceny ropy se na začátku týdne zvyšují. Investoři se zaměřili na hrozbu nedostatečných dodávek na trh ve čtvrtém čtvrtletí, vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie a Rusko prodloužily dobrovolné omezení dodávek.

Kolem 18:30 SELČ cena severomořské ropy Brent vykazovala růst o 0,7 procenta zhruba na 94,60 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI si ve stejnou dobu připisovala 1,1 procenta a prodávala se téměř za 91,80 dolaru za barel.

Ropa zdražuje už třetím týdnem a její cena se pohybuje blízko nejvyšší hodnoty od loňského listopadu. Je také na cestě k největšímu čtvrtletnímu růstu od ruské invaze na Ukrajinu v prvním čtvrtletí loňského roku.

Americký finanční ústav Citi je další bankou, která předpověděla, že cena ropy Brent by letos mohla překročit 100 USD za barel. Rovněž generální ředitel energetické firmy Chevron Mike Wirth v dnešním rozhovoru s agenturou Bloomberg uvedl, že si myslí, že cena ropy překročí hranici 100 USD za barel.

Saúdská Arábie a Rusko tento měsíc prodloužily omezení dodávek ropy na trh celkem o 1,3 milionu barelů denně až do konce letošního roku. Podle analytiků banky ANZ by omezení mohlo ve čtvrtém čtvrtletí způsobit na trhu deficit dva miliony barelů denně a následné čerpání zásob by mohlo vystavit trh dalším cenovým skokům v příštím roce.

Nadále však přetrvávají obavy o poptávku. Největším rizikem je Čína, a to kvůli pomalému oživení ekonomiky po pandemii nemoci covid-19, i když dovoz tam zatím zůstává vysoký. Také saúdskoarabský ministr energetiky Abdalazíz bin Salmán při obhajobě snížení těžby uvedl, že přetrvává nejistota ohledně poptávky v Číně, růstu evropské ekonomiky a opatření centrálních bank na snížení inflace.

Pozornost trhů se tento týden soustřední na rozhodnutí americké centrální banky (Fed) o sazbách. Mezi investory panuje stále větší shoda, že vrchol úrokových sazeb už není daleko, protože inflační tlaky se daří tlumit.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT ZÁVĚREČNÁ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent listopad 94,57 93,93 New York - NYMEX WTI říjen 91,76 90,77