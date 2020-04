Ceny ropy díky napětí na Blízkém východě o nižší těžbě rostou

Londýn - Ceny ropy dnes na trhu výrazně rostou. Způsobilo to rostoucí napětí na Blízkém východě, ale také snížení těžby některými velkými producenty, které má omezit nadbytek ropy na trhu, doprovázené sliby některých vlád, že poskytnou svým ekonomikám další pomoc, aby zmírnily negativní dopady koronavirové pandemie na hospodářský růst. To by mohlo podpořit poptávku po ropě.

V 17:00 SELČ cena severomořské ropy Brent stoupla o 11,9 procenta na 22,79 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu zdražila o 29,3 procenta na 17,81 dolaru za barel.

Tento týden zažívají ceny ropy bouřlivý vývoj. V pondělí se končící kontrakt na ropu WTI propadl poprvé do negativního teritoria, což znamená, že obchodníci platili kupujícím, aby si od nich vzali ropu, protože kvůli nedostatku skladovacích kapacit ji nemají kam uložit. Obavy z kolapsu poptávky po zavedení omezení pro cestování, které má zabránit šíření nemoci covid-19, a nedostatek skladovacích kapacit pro vytěženou ropu stále trhu dominují. Analytici však nečekají, že by se opakoval pondělní cenový šok.

Dnešní prudký růst je reakcí na oznámení prezident USA Donalda Trumpa, že nařídil americkému námořnictvu, aby zahájilo palbu a zničilo veškeré íránské lodě, které by obtěžovaly americká plavidla v Perském zálivu. Šéf íránských revolučních gard pak řekl, že Teherán zničí americké válečné lodě, pokud bude ohrožena bezpečnost íránských plavidel v Perském zálivu.

"To znovu zvyšuje napětí mezi USA a Íránem. Vzhledem k přebytku na ropném trhu je ale obtížné v tom vidět trvalou podporu trhu, ledaže by situace dále eskalovala," uvedl stratég ING Warren Patterson.

Trhu pomáhá také snížení těžby některými producenty. Kuvajt již začal snižovat dodávky na mezinárodní trhy, přestože dohoda o snížení těžby uzavřená skupinou OPEC+ platí až od 1. května, napsala agentura Reuters.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent červen 22,79 20,37 New York - NYMEX WTI červen 17,81 13,78