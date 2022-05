Ceny některých stavebních materiálů stouply až na dvojnásobek

Praha - Až na více než dvojnásobek se od loňského ledna zvýšily ceny některých stavebních materiálů. Uvádí to na svém webu firma ÚRS CZ, která se zabývá sledováním stavebních zakázek či tvorbou rozpočtů pro stavby. Celkově vzrostla cena materiálů sledovaných firmou od ledna 2021 do letošního května asi o 40 procent. Třeba u izolací a výrobků z ocele ceny stouply více než dvojnásobně. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) za letošní duben zdražily stavební materiály meziročně o čtvrtinu.

"Růst cen některých materiálů byl takřka raketový a nebylo výjimkou navýšení přes 20 procent během jednoho měsíce," popsala firma ÚRS CZ, kterou vlastní největší český prodejce stavebnin DEK, vývoj na trhu od začátku loňského roku. "V důsledku tak dochází v přípravné fázi staveb k omezení doby platnosti cenových nabídek, případně je potřeba jejich opakovaná aktualizace," doplnila firma.

Ve srovnání se začátkem loňského roku jsou nyní ceny některých výrobků až několikanásobně vyšší. Nejvýrazněji, skoro o 120 procent, se zvýšily ceny tepelných izolací. Nejvýrazněji zdražily izolace z pěnového polystyrenu (EPS), jejichž cena stoupla na více než trojnásobek. Na více než dvojnásobek od ledna 2021 stouply i ceny produktů pro stavebnictví z oceli.

Naopak nejnižší byl nárůst cen u betonových výrobků, kde cena proti loňskému lednu stoupla asi o 30 procent. Míra zdražování jednotlivých betonových produktů byla podobná. U krytin, dlažeb, bednění nebo obrubníků a tvárnic ceny rostly o zhruba 20 až 40 procent.

Na situaci se podle ÚRS CZ podepsala pandemie nemoci covid-19 i válka na Ukrajině, které odhalily nedostatky trhu. "V současné době je míra provázanosti mezi jednotlivými státy obrovská a jakékoli narušení dodavatelsko-odběratelského řetězce může vyvolat problémy celého systému," uvedla firma. Nynější napadení Ukrajiny ruskou armádou a následné protiruské sankce se také negativně promítají do cen ropy a zemního plynu. "Obě tyto suroviny do značné míry ovlivňují ceny stavebních materiálů, a to z důvodu jejich spotřeby při výrobě nebo přepravě materiálu," doplnila společnost.

ČSÚ před týdnem uvedl, že materiály a výrobky spotřebovávané ve stavebnictví zdražily v dubnu meziročně o 25,2 procenta. "Obecně lze říci, že zdražuje úplně všechno," uvedl tehdy mluvčí stavební skupiny Metrostav Vojtěch Kostiha. Například polystyren od loňského ledna zdražil podle něj o více než 200 procent a u dalších materiálů nejsou výjimkou více než stoprocentní nárůsty cen. Nejistota na trhu zvyšuje poptávku, nakupuje se do zásoby a obchodníci některé materiály ani nenabízejí. "Nejde tak jen o cenu stavebních materiálů, ale i o jejich dostupnost," řekl mluvčí stavební společnosti Skanska CS Ondřej Šuch.