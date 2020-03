ČD přerušily prodej jízdenek ve vlacích, Leo Express ruší spoje

Praha - České dráhy dnes přerušily prodej jízdních, přepravních a rezervačních dokladů ve vlacích. Cestující bez předem zakoupené jízdenky vyzvou přes e-shop či mobilní aplikaci. ČTK to řekla mluvčí dopravce Gabriela Novotná. RegioJet kvůli šíření koronaviru upravuje rezervační systém, který by měl cestující usazovat s rozestupy, kvůli tomu přidá k soupravám vozy navíc. Leo Express v úterý zruší 75 pct spojů, linky pro další dny bude řešit postupně.

Vláda v neděli vydala opatření, podle kterého by neměli průvodčí ve vlacích dále prodávat jízdenky cestujícím ve vlaku.

Opatření se vztahuje zejména na České dráhy, ty proto dnes přerušily fyzický prodej jízdenek ve vlacích. "Cestující si před nástupem zakoupí jízdenku v pokladně nebo elektronicky. Pokud jízdenku nemá při kontrole, vyzve ho vlakový personál, aby si jízdenku zakoupil online prostřednictvím e-shopu Českých drah nebo mobilní aplikace Můj vlak," uvedla Novotná.

Konkurenční dopravci mají většinu jízdenek naopak s přímou rezervací místa. "To je zásadní aspekt. Umožní nám to zajistit, že mezi cestujícími bude dodržen vzájemný prostor a vzdálenost alespoň 1,9 metru (osová vzdálenost), čímž ještě více posílíme bezpečnost a pohodlí během cestování. Zjednodušeně se dá říci - co okénko, to jeden cestující," řekl dnes ČTK mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

RegioJet nyní podle něj upravuje rezervační systém tak, aby automaticky cestující takto usazoval. "Raději přidáme větší počet vozů, ale chceme, aby cestující měli tuto vzdálenost od sebe automaticky zajištěnu," dodal Ondrůj.

České dráhy už v minulém týdnu omezily kvůli šíření koronaviru obsluhu a nabídku občerstvení ve svých vozech. Cestující si ho budou moci koupit pouze v restauračních a bistro vozech. Zaměstnancům také doporučily omezit kontakt s cestujícími na minimum.

Všichni dopravci v minulých dnech a týdnech zavedli ve svých vlacích řadu ochranných a hygienických opatření. Ve vozidlech jsou rozmístěny ve větší míře dezinfekční prostředky, vozidla jsou také intenzivněji čištěna, na některých místech jsou také ionizátory na pročištění vzduchu.

Leo Express v úterý kvůli koronaviru zruší 75 procent spojů

Železniční a autobusový dopravce Leo Express zruší v úterý 75 procent svých spojů. Důvodem jsou ekonomické dopady současné krize kolem koronaviru. Provoz v dalších dnech bude firma řešit postupně, provizorní provoz však bude pokračovat zřejmě až do 7. dubna. Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě.

Další dopravci na železnici zatím rušení vnitrostátních spojů neohlásili. Leo Express chce kvůli nynější krizi s vládou jednat o případné podpoře všech dopravců.

Leo Express zachová čtyři vlakové spoje na trase Praha-Bohumín a Praha-Staré Město na Moravě. Spoje budou obsazeny strojvedoucím a jedním stevardem s rouškou. Firma také v úterý uzavře své pokladny.

Už v minulém týdnu musel Leo Express stejně jako ostatní dopravci zrušit všechny své mezinárodní spoje. Leo Express jezdil vlaky i autobusy z Česka na Slovensko a do Polska.

Společnost už dříve avizovala, že zaznamenala velký úbytek cestujících, což pro ni znamená značné ekonomické ztráty. Chce proto jednat s vládou o případných kompenzacích pro všechny dopravce.

"V současné situaci jsou postiženi všichni dopravci, a proto by k nim mělo být přistupováno stejnou měrou. Komerční dopravci jsou znevýhodněni ještě více v situaci, kdy na popud Vlády České republiky jezdí cestující se státním dopravcem prakticky zdarma," uvedl mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Upozornil tak na opatření vlády, kdy průvodčí Českých drah přestali kvůli minimalizaci kontaktu prodávat cestujícím bez jízdenky doklady ve vlaku. Pasažeři tak teoreticky mohou dojet do cílové stanice bez jízdenky. Dráhy dnes uvedly, že cestující bez jízdenky jsou vyzváni k nákupu jízdného přes internet.

Leo Express bude také ve svých zachovaných spojích vyžadovat, aby cestující měli ochranné pomůcky, případně si zakrývali ústa a nos nějakou látkou. Dopravce omezí také servis, ten bude pouze bezhotovostní.

Leo Express v minulých dnech zavedl ve vlacích zvýšená hygienická opatření. Vozidla jsou častěji dezinfikována, zvýšily se i zásoby ochranných prostředků.