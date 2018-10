Praha - České dráhy zvažují prodej některých svých dceřiných firem. Jednou z nich by mohla být například ČD-Telematika, o jejímž prodeji do rukou státu by chtěly dráhy brzy jednat. V rozhovoru s ČTK to řekl šéf Českých drah Miroslav Kupec. Podnik tím chce podle něho zvýšit zdroje na investice do vozového parku, které by měly v následujících osmi letech vyjít na 40 miliard korun.

"Obecně zvažujeme každou dceřinou společnost, zda má smysl tam držet podíl. Pokud vyhodnotíme, že některá firma nesouvisí s naším hlavním businessem, což je osobní doprava, tak bychom se jí měli zbavit" uvedl.

O případném prodeji některé firmy je podnik připraven jednat se státem, prodej by totiž podle Kupce vyžadoval široký konsenzus včetně politické sféry. Jednou z firem, kterou dráhy podle Kupce strategicky nepotřebují, je ČD-Telematika. "Je to typický příklad, kdy nevidíme jako strategicky důležité, abychom drželi podíl v ČD-Telematika," dodal. Dráhy sice zatím neplánují, že by společnost nabídly na volném trhu, brzy by však podle Kupce měl podnik jednat o prodeji firmy do rukou státu.

Do skupiny České dráhy patří vedle osobního dopravce také ČD Cargo, ČD Telematika nebo Výzkumný ústav železniční. Plán na privatizaci ČD Cargo nedávno představil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), což však odmítl premiér Andrej Babiš.

Kupec tak chce navýšit zdroje na financování vozového parku, do kterého během následujících osmi let firma plánuje napumpovat až 40 miliard korun. Dráhy hodlají investovat zejména do nových vlaků, plánují však také přestavbu těch starších. Vedle případného prodeje některé z dceřiných firem chtějí dráhy získat peníze i z dalších zdrojů. Tím hlavním je prodej pozemků, kterých dráhy mají přes 60 milionů metrů čtverečních.

V současnosti jsou dráhy dohodnuty se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) na prodeji 40 milionů čtverečních metrů pozemků v okolí nádražních budov a kolejí. Podnik by díky tomu měl získat několik miliard korun. České dráhy před dvěma lety převedly na SŽDC nádražní budovy, pozemky v jejich okolí včetně kolejí a peronů však stále vlastní dopravce.

Dalším zdrojem v řádu několika miliard korun podle Kupce bude developerské využití některých lukrativnějších pozemků. Nejdále jsou České dráhy v případě Masarykova nádraží, kde spolupracují s firmou Penta. Mezi další pozemky pro developerské využití zařadil další pražské reality jako jsou hlavní nádraží, smíchovské nádraží a Nákladové nádraží na Žižkově, o jehož prodeji podnik jednání s městem Praha. V budoucnu lze podle šéfa Českých drah takto využít i prostory u brněnského hlavního nádraží nebo v Českých Budějovicích.

České dráhy na využití těchto pozemků spolupracují s developerskými firmami, kterým prodá pozemky podle aktuální ceny na trhu. Vlastní komerční provoz pozemků společnost neplánuje.

Jedním z Kupcových plánů, jak navýšit zdroje, je i rozšíření opravárenství podniku. Šéf státní firmy chce z této sekce vytvořit nový byznys, který by sloužil i ostatním dopravcům nejen v České republice. Plánuje proto další investice do kapacit opravárenství v rámci Českých drah, včetně techniky nebo opravárenských hal.

Kupec v září nahradil na pozici předsedy představenstva i generálního ředitele Českých drah Pavla Krtka. Spolu s Krtkem skončili tehdy ve vedení firmy také Martin Bělčík a Ludvík Urban. Dočasně byl do představenstva jmenován dosavadní ředitel odboru koncepce a rozvoje dopravy Radek Dvořák. Třetím členem zodpovědným za úsek osobní dopravy je Michal Štěpán.

Skupině letos v prvním pololetí klesl zisk na 262 milionů korun, což je meziročně o 275 milionů méně. Tržby skupiny se ale meziročně zvýšily zhruba o 618 milionů na 17,35 miliardy korun.