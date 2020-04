Část zoo ještě v pondělí neotevře, rozhodnutí vlády je zaskočilo

Praha - Část zoologických zahrad v Česku se hned v pondělí navzdory vládnímu rozvolnění opatření proti koronaviru neotevře. Vláda podle nich rozhodla nečekaně a některé zahrady například nestihnou spustit prodej vstupenek či připravit hygienická opatření. Venkovní prostory zoo měly být otevřeny podle původního plánu vlády až 25. května a vnitřní až v červnu. Ve čtvrtek ale vláda uvolňování omezení zrychlila, takže zoo mohou venkovní prostory otevřít 27. dubna a vnitřní 25. května.

Zoo jsou kvůli šíření koronaviru stejně jako další objekty a provozovny preventivně zavřené od poloviny března. Ztráty kvůli uzavření za březen a duben odhadly zoo dřív asi na 100 milionů korun. Původní termíny otevření venkovních prostor v květnu a vnitřních v červnu zoo kritizovaly a žádaly vládu o dřívější termín. Čtvrteční náhlé oznámení kabinetu o urychlení harmonogramu otevírání ale některé zahrady zaskočilo.

"V pondělí neotevřeme. Zoo musí nejprve předložit krizovému štábu Olomouce seznam režimových opatření a hygienických standardů. Krizový štáb zasedá až v úterý. Nehodláme to řešit za chodu zoo. Chceme, aby lidé v zoo byli v bezpečí a eliminovalo se riziko nákazy," řekla dnes ČTK mluvčí Zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce Iveta Gronská.

Vláda o dřívějším otevření zahrad podle ní rozhodla nečekaně a vedení svatokopecké zoo potřebuje čas, aby před otevřením zahrady nic nepodcenilo. Musí zajistit stojany s dezinfekcí, roušky pro prodavače, instalovat informační cedule či připravit nový provozní řád. Čeká také na informace, jak budou moci lidé platit ve stáncích uvnitř zoo. Přípravy na otevření podle Gronské komplikují časté změny pravidel ze strany státu, které zoo musí zohlednit v provozním řádu. "Do včerejška (čtvrtka) bylo povoleno srocování dvou lidí, nyní je to deset. Děláme ale maximum pro to, abychom otevřeli co nejdříve," dodala.

Hned na začátku příštího týdne neotevře ani zoo v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Nestihne připravit on-line prodej vstupenek, řekl její ředitel Vladimír Pokorný. "Předpokládáme, že systém bude funkční koncem příštího týdne. Pokusíme se otevřít v pátek 1. května," doplnil. I zoo v Ústí nad Labem otevře až 1. května. Podle ředitele Romana Končela potřebuje čas i na přípravu bezpečnostních a hygienických opatření.

Také ředitelka zooparku v Chomutově Věra Fryčová ČTK řekla, že vláda dala na přípravu nutných opatření k otevření málo času. Park by ale i tak chtěla otevřít už v pondělí. Od začátku týdne chce mít otevřeno také třeba děčínská zoo.

Zahrady, které plánují otevřít už v pondělí, pustí omezený počet lidí a vstupenky bude možno koupit jen přes internet. Jihlavská zoologická zahrada od pondělí umožní podle mluvčího zahrady Martina Maláče vstup nejvýše 1500 návštěvníků.

Zoo Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku bude otevřena rovněž od pondělí. Lidé budou moci navštívit venkovní prostory zoo a otevřené bude i africké a lví safari, kterým návštěvníci projíždějí mezi zvířaty vlastním vozem. Vstupenky si ale lidé musejí koupit předem online přes web safariparku. Pokladny v zoo otevřeny zatím nebudou, řekla ČTK mluvčí zoo Markéta Grúňová. Občerstvení v safariparku bude v prodejních automatech. Lidé musejí nosit roušky a dodržovat rozestupy. V zoo budou na několika místech stojany s dezinfekčním gelem.