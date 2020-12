Část výuky v ZUŠ bude asi střídavá ve škole a na dálku

Praha - Základní umělecké školy (ZUŠ) se chystají od pondělí obnovit prezenční výuku v kolektivních oborech ve skupinách do deseti lidí. Pokud do hodin chodí běžně víc dětí, rozdělí je zřejmě na skupiny, které se budou střídat ve výuce na dálku a ve škole. Některé školy pak budou prezenční výuku pro děti doma vysílat živě po internetu. ČTK to řekl výkonný ředitel Asociace ZUŠ Tomáš Kolafa. Organizace výuky s ohledem na epidemii je podle něj pro školy náročná, možnost obnovit aspoň v omezené míře docházku ale považuje za dobrou zprávu.

Vláda v neděli rozhodla o uvolnění restrikcí proti epidemii covidu-19 od čtvrtka ze současného čtvrtého na třetí stupeň. Resortu školství se to bude týkat od pondělí 7. prosince. Základní umělecké školy by tak podle protiepidemického systému PES pro školství mohly rozšířit prezenční výuku na skupiny pro devět dětí s učitelem. Nyní se v nich může konat jen individuální výuka jednoho dítěte s jedním pedagogem, což se týká hlavně hry na hudební nástroje.

Podle Kolafy je velmi důležité, že se kolektivní obory budou moct opět vrátit k prezenční výuce. "Momentálně nemám informaci o žádné škole, která by to nechtěla," řekl. U větších kolektivů podle něj ZUŠ vytvoří systém rotační výuky. "Bude to fungovat tak, že my máme třeba streamovací kamery a tím pádem jedna polovina (dětí) bude ve škole a druhá bude na výuku koukat on-line. Po týdnu se vystřídají," řekl.

Připustil, že streamování asi všude možné nebude, protože některé školy na to zatím nejsou vybaveny. Podle něj ale stále dokupují techniku, aby mohly výuku on-line nabízet.

"Spíše bude určitou zátěží zorganizovat výuku tak, aby děti do výuky mohly přijít," řekl. Pro část dětí podle něj může být docházka komplikovaná s ohledem na omezený chod škol. Jako příklad uvedl, že zatímco se žáci budou učit třeba hudební nauku asi každý druhý týden distančně, tak na hru na hudební nástroj mohou chodit normálně. Některé děti tak mohou mít problém stihnout mezi tím přejet z domova do školy, řekl.

Většina ZUŠ ale podle Kolafy přizpůsobuje rozvrhy potřebám dětí, pokud to aspoň trochu jde. "My chceme, aby děti do školy přišly," řekl.

ZUŠ se kvůli epidemii koronaviru ve většině regionů zavřely 5. října, zbytek jich přešel na výuku na dálku 12. října. Mezi 12. říjnem a 14. říjnem byla možná ještě prezenční individuální výuka, pak ale vláda zakázala i tu. Individuální výuka se obnovila od středy 25. listopadu, kdy ve školách začalo platit zmírnění opatření proti koronaviru z nejvyššího pátého stupně rizika nákazy na současný čtvrtý stupeň opatření.

V ČR je podle statistik ministerstva školství zhruba 500 ZUŠ, do kterých chodí 255.000 dětí. Kolem 160.000 z nich se učí hře na hudební nástroje. Další chodí na zpěv, výtvarnou výchovu, tanec nebo do literárně-dramatického oboru.