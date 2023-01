Čaputová se vyslovila pro konání nových voleb na Slovensku už do léta

Bratislava - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se dnes vyslovila pro konání předčasných parlamentních voleb v zemi už do letošního léta. Je ale připravena akceptovat i zářijový termín hlasování, které by mělo vyřešit politickou krizi po prosincovém pádu kabinetu premiéra Eduarda Hegera. Před novináři Čaputová také potvrdila, že jmenuje úřednickou vládu, pokud do konce ledna nebudou schválena příslušná rozhodnutí ohledně vypsání nových voleb.

"Mou preferencí jsou předčasné volby v první polovině roku. Potřebujeme vládu s plnými pravomocemi co nejdříve. Pokud by byly politické strany schopné najít konsensus jen na zářijovém termínu předčasných voleb, je to po mě stále akceptovatelná možnost," řekla Čaputová před odpoledním jednáním zástupců čtyř stran bývalé vládní koalice k termínu nových voleb.

Slovenská sněmovna vyslovila nedůvěru menšinové vládě loni v prosinci. Heger pak usiloval o novou většinu ve sněmovně. Na tuto snahu dosluhující premiér rezignoval v úterý poté, co se bývalá vládní strana Svoboda a Solidarita (SaS) vyslovila pro nové volby.

Čaputová v prosinci, po vyslovení nedůvěry Hegerovu kabinetu sněmovnou, v souladu s ústavou vládu odvolala a ponechala ji v úřadu s omezenými kompetencemi. Nyní hlava slovenského státu řekla, že i po případné dohodě politických stran na vypsání nových voleb je připravena dosluhujícímu kabinetu kdykoliv odebrat pověření a jmenovat úřednický kabinet, pokud by se ten současný dopustil zásadních selhání. Stejný postup by Čaputová zvolila, kdyby se strany neshodly na předčasných volbách.

Červnový termín voleb žádají například opoziční strany. Naopak SaS je pro konání voleb v září. V řádném termínu by se příští parlamentní volby na Slovensku konaly v únoru příštího roku.

Nejvyšší preference mají nyní podle průzkumů veřejného mínění strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) a Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica. Hlas-SD založil v roce 2020 bývalý předseda vlády Peter Pellegrini, který spolu s několika poslanci odešel ze Směru-SD.

Slovenská opozice nezastává tak silné proevropské a proatlantické postoje jako nynější vláda. Například Fico se vyslovil proti dodávkám zbraní Ukrajině, která od loňského února čelí vojenské invazi Ruska.