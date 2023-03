Bývalý fotbalista Koller má k padesátinám speciální pamětní bankovku

Praha - Statní tiskárna cenin vydala k dnešním 50. narozeninám nejlepšího střelce české fotbalové reprezentace Jana Kollera speciální pamětní bankovku s jeho podobiznou. Limitovaná edice má pouze 1973 kusů, což symbolizuje rok narození bývalého kanonýra.

Fotogalerie

"Originálnější dárek jsem ještě asi nedostal. Překvapilo mě, že mě oslovili, abych na tom projektu spolupracoval. Rád jsem do toho šel a jsem rád za ten výsledek, na kterém se podíleli mistři svých oborů. Vznikla z toho překrásná pamětní listina v podobě bankovky. Moc si toho vážím a je to pro mě čest," řekl novinářům Koller.

Na tvorbě bankovky, kterou lze pořídit za 2590 korun, se podílel grafik a rytec Václav Fajt. "Já sám sobě se nelíbím, ale to provedení se mi líbí moc," žertoval Koller. "Je vidět, že pan Fajt je odborník. To zpracování je překrásné," doplnil s 55 góly nejlepší střelec české reprezentační historie.

Vedle Kollerovy podobizny a jména je na bankovce vyobrazen fotbalový míč a nápis "Nikdy se nevzdávej!". "Vystihuje to asi ten můj příběh v mém fotbalovém životě, že jsem to opravdu neměl jednoduché. Takže se nikdy nevzdávat a jít si za svým snem a svými cíli. Ne vždy to vyjde, ale mně se to podařilo. Mohla by to být motivace i pro další sportovce, nejen pro fotbalisty," řekl Koller, který se v kariéře nejvíce prosadil až v pozdějším věku.