Bývalí manažeři Unipetrolu: Firmu změnil hlavně vstup PKN Orlen

Praha - Petrochemický holding Unipetrol změnil za čtvrtstoletí existence především vstup polského rafinérského koncernu PKN Orlen, který se postupně stal jediným vlastníkem firmy. V rozhovorech s ČTK se na tom shodli bývalí manažeři Unipetrolu Ivan Souček a Martin Durčák. Unipetrol vznikl 17. února 1995 zápisem do obchodního rejstříku. Součástí PKN Orlen je firma od roku 2005, jediným vlastníkem Unipetrolu je polská firma od roku 2018.

"Podstatnou změnou byla privatizace státního podílu a řízení holdingu v rámci dominantní středoevropské průmyslové skupiny PKN Orlen. V roce 1995 jsem koordinoval zpracování dlouhodobých strategií a mohu říci, že odhadu technologického vývoje Unipetrolu jsme příliš nepochybili," uvedl Souček, někdejší člen představenstva a ředitel úseku rozvoje Unipetrolu.

Důležité momenty jsou podle něj spjaty například s vyjednáváním o vstupu zahraničních globálních společností do vyčleněných rafinérií v Kralupech a Litvínově a přechod na zpracovatelský model. "Kolem těchto kroků byly rozsáhlé diskuse, ale jsem přesvědčen, že pro svou dobu to byly kroky správné," podotkl Souček, který byl také dlouholetým šéfem České rafinérské, vedl ji od roku 2003 do roku 2011.

Odškodnění za údajné porušení dohod při privatizaci Unipetrolu se dlouhodobě domáhal Agrofert ze svěřenských fondů současného premiéra Andreje Babiše (ANO). Ve sporu šlo o 20 miliard korun za údajné porušení dohod při privatizaci Unipetrolu, v roce 2017 ale stížnost Agrofertu odmítl Ústavní soud.

Durčák, který zasedal v představenstvu Unipetrolu od roku 2006 do roku 2016, vnímá zpětně za úspěch mimo jiné vnitřní restrukturalizaci firmy, která zjednodušila procesy mezi firmami skupiny, nebo ozdravení značky Benzina.

"Vzpomeňme si, jak vypadaly čerpací stanice Benzina v roce 2005. Omšelé, v podstatě nekonkurenceschopné," řekl ČTK Durčák. Během tří let podle něj firma stanice zmodernizovala. "Prodeje pohonných hmot za tu dobu stouply o 40 procent. Benzina mimo jiné také zavedla na trh v ČR příbalová DVD s českými filmy, které jsme k natankování prodávali za zvýhodněnou cenu," zavzpomínal Durčák, který byl od mezi roky 2006 až 2011 jednatelem Benziny.

Po vstupu PKN Orlen podle něj začal Unipetrol víc přijímat mezinárodní vlivy a ve firmě začali pracovat lidé z jiných velkých společností se zkušenostmi z mezinárodního obchodu. "Unipetrol se otevřel, stal se transparentní, dynamickou, klasickou mezinárodní firmou. Otázkou je, zda se něco nedalo udělat v kratším čase. Hodně času se z mého pohledu ztratilo například před rozhodnutím o stavbě nové polyetylenové jednotky PE3 v Litvínově," dodal Durčák, dnes předseda představenstva ČEPS.

Podle Součka budoucí integraci a ziskovost skupiny Unipetrol ovlivnilo také vyčlenění společnosti Kaučuk. Někdejší Kaučuk Kralupy prodal Unipetrol v roce 2007 polské firmě Chemicznej Dwory. Skupina následně změnila název na Synthos, Kaučuk byl přejmenován na Synthos Kralupy. "Osobně své působení, kdy jsem byli společně s Miroslavem Térou a Miroslavem Kornalíkem prvními třemi zaměstnanci Unipetrolu, považuji za nejzajímavější ve své pracovní kariéře," dodal Souček, který je nyní ředitelem Svazu chemického průmyslu ČR a předsedou dozorčí rady státního distributora paliv Čepro.

Šéf Unipetrolu: Za poslední 4 roky jsme investovali 33 miliard Kč

Petrochemický holding Unipetrol dal do investic za poslední čtyři roky 33 miliard korun, další investice čekají firmu v následujících letech. ČTK to řekl generální ředitel společnosti Tomasz Wiatrak. Zmínil investici do nové polyetylenové jednotky nebo výdaje do rozšiřování a rekonstrukce čerpacích stanic Benzina. Unipetrol v těchto dnech slaví 25 let své existence, vznikl 17. února 1995. Za tu dobu podle ředitele firma investovala 140 miliard korun.

Stavba polyetylenové jednotky PE3 v Chemparku Záluží u Litvínova je s investičními náklady 8,5 miliardy korun rekordní petrochemickou investici v Česku. Datum plného spuštění společnost neuvedla, podle informací ČTK by se mělo uskutečnit během první poloviny letošního roku. "Ročně budeme produkovat až 270.000 tun nejmodernějšího vysokohustotního polyetylenového granulátu," uvedl Wiatrak.

V maloobchodu se podle něj vyplácí miliardové investice do rekonstrukce a rozšiřování čerpacích stanic Benzina. Značka má nyní v Česku 416 stanic a je lídrem trhu, když na celkovém prodeji prodaného paliva v ČR má téměř čtvrtinový podíl. Loni se firma po 15 letech vrátila na Slovensko.

"Benzina dokázala od roku 2012 zdvojnásobit objem prodaných paliv. Prodej nepalivových produktů vzrostl o 112 procent. Výrazný nárůst zaznamenala Benzina v oblasti prodeje občerstvení, a to o 320 procent od roku 2012. Hrubý provozní zisk se Benzině podařilo od roku 2012 zvýšit o 330 procent na úroveň dvou miliard Kč v roce 2019," podotkl Wiatrak.

Unipetrol se podle něj zabývá i principy takzvané cirkulární energetiky, neboli opětovného zpracování a využití odpadních plastů. "Zkoumáme možnosti, jak bychom se mohli podílet na recyklaci plastů chemickou cestou a na stávajících výrobních technologiích z již použitého materiálu vyrábět nový," dodal Wiatrak. Na zavádění technologií chemické recyklace podle něj firma spolupracuje s výzkumnými centry i hlavními sběrateli odpadu.

Unipetrol je v Česku jediným zpracovatelem ropy, vlastní největší síť čerpacích stanic Benzina a je jedním z nejvýznamnějších výrobců plastů. Do září 2018 se akcie společnosti obchodovaly na pražské burze. Od roku 2005 je Unipetrol součástí polské skupiny PKN Orlen, která je od předloňského října jediným vlastníkem firmy.

Unipetrolu loni klesl čistý zisk na 726 milionů korun z téměř devíti miliard o rok dřív. Tržby se meziročně snížily o téměř dvě procenta na 128,8 miliardy Kč. Hospodářské výsledky podle firmy nepříznivě ovlivnily náklady na snižování emisí a nízké marže, poukázala také na předloňské započítání opravných položek a příjem za pojistnou událost.