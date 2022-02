Bývalá trojskokanka Kašpárková je osmou držitelkou Ceny Věry Čáslavské

Brno - Osmou držitelkou Ceny Věry Čáslavské za mimořádné zásluhy žen ve sportu a olympijském hnutí je bývalá atletka a mistryně světa v trojskoku z roku 1997 Šárka Kašpárková. Skleněnou trofej převzala padesátiletá majitelka bronzu z her v Atlantě dnes na Olympijském festivalu v Brně, kde žije.

"Musím říct, že mě to dojalo. Jsem tvrďák, ale teď jsem fakt naměkko," uvedla Kašpárková, sportovní manažerka školního projektu Sazka Olympijský víceboj ČOV. Jejím hlavním cílem je naučit děti, aby se sport stal součástí jejich života.

Cenu jí předali místopředseda ČOV pro zahraniční vztahy Roman Kumpošt a předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu Ilona Burgrová. "Ocenění si moc vážím. Na své sportovní cestě jsem potkávala starší úspěšné sportovce, kteří mě nějakým způsobem motivovali a formovali do dalšího života. Beru to svým způsobem jako určitou povinnost i poslání, že mi bylo shůry něco dáno. Myslím si, že to, co mi kdysi předávali ostatní, se teď snažím předávat dál," uvedla Kašpárková v tiskové zprávě ČOV.

Rodačka z Karviné ukončila atletickou kariéru v roce 2006. O tři roky později se vrátila k basketbalu, s nímž v dětství začínala. Zúčastnila se her v Barceloně, Atlantě, Sydney i Aténách v roce 2004. Z olympiády v Pekingu, která dnes skončila, jí poslal zdravici i šéf ČOV Jiří Kejval.

"Je málo lidí, jako jsi ty, kteří si takové ocenění zaslouží. Byla jsi skvělá sportovkyně, jsi skvělá máma a strašně moc se staráš o sportovce. Nejenom o ty atletické, ale o všechny děti v České republice. Jsi dobrá duše Českého klubu olympioniků a hlavně stojíš za naším největším programem Sazka olympijský víceboj," vzkázal. "Cena Věry Čáslavské, první dámy českého sportu, ti bude slušet," doplnil.

Ocenění je pojmenováno po sedminásobné olympijské vítězce Čáslavské, která byla výjimečnou sportovkyní i silnou osobností společenského života. Jako první cenu v roce 2014 získala kajakářka Štěpánka Hilgertová, loni byla laureátkou bývalá běžkyně na lyžích Květa Pecková.

Přehled laureátek Ceny Věry Čáslavské:

2014 - Štěpánka Hilgertová (vodní slalom)

2015 - Naďa Knorre (předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu)

2016 - Věra Růžičková (sportovní gymnastika)

2017 - Barbora Špotáková (atletika)

2018 - Šárka Strachová (sjezdové lyžování)

2019 - Petra Kvitová (tenis).

2020 - Květa Pecková (běh na lyžích).

2021 - Šárka Kašpárková (atletika).

maz ura