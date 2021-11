Buggyra nasadí na Dakar Macháčka s buggynou a dva kamiony

Roudnice nad Labem - Tým Buggyra ZM Racing bude mít v lednu na Rallye Dakar trojnásobné zastoupení. Opět nasadí buggynu Can-Am s Josefem Macháčkem a dva kamiony Tatra. Jeden bude řídit Chilan Ignacio Casale a druhý Téo Calvet z Francie, kterého čeká premiéra ve slavné soutěži.

"V kategorii trucků bylo hned jasné, že pokračujeme s Ignaciem Casalem. Je to velký profík a to co předváděl na testování s novou evolucí vozu, byl úžasný posun a motivace pro všechny. Stejně tak bylo jasné, že volné místo po Martinu Šoltysovi obsadíme některým z nováčků z Buggyra Academy. To si vybojoval svými výkony nejen během testování, ale i v rámci truckových závodů na okruzích Téo Calvet," uvedl šéf týmu Martin Koloc v tiskové zprávě.

V týmu pokračuje i zkušený Macháček s navigátorem Pavlem Vyoralem. "O tom nebylo potřeba diskutovat ani na vteřinu," podotkl Koloc.

Čtyřiašedesátiletý Macháček v minulosti pětkrát ovládl kategorii čtyřkolek, letos byl nejrychlejší mezi buggynami v kategorii prototypů. "Přestože jsme na vozech udělali další posun ve vývoji s ohledem na konkurenci, ať už to je Red Bull nebo PH Sport, je už teď jasné, že to bude boj," uvedl Koloc.

"Kdybych necítil, že na to máme, tak bych nejel. Po návratu jsem poslouchal, jak by bylo dobré skončit na vrcholu, to bych ale nebyl já. Závodit budu, dokud mi budou síly stačit a jsem rád, že mě v tom Buggyra takhle podporuje," prohlásil Macháček, který bude startovat s číslem 300. "Startovní číslo se dvěma 0 je vždycky fajn. Když se podívám na startovní listinu, tak to bude v naší kategorii pěkně našlápnuté. Budu se snažit si tu volnou stopu užít, co nejdéle to půjde, ale je mi jasný, že mladí vlčáci, hlavně z Red Bullu, po nás půjdou hned po startu," dodal.

Vítězství na Dakaru na čtyřkolce má ve své sbírce i Casale, který vyhrál třikrát. S tatrou pojede podruhé, v minulém ročníku byl devátý. "Tatra je kamion, který podle mě má šanci uspět. Máme toho letos natrénováno opravdu dost, ať už s týmem v Dubaji, tak i s Alvarem (Leónem - navigátorem) v Chile, kde se nám podařilo dokonce vyhrát závod v kategorii T3, takže se na další ročník moc těším," řekl Casale. Nově pojede s automatickou převodovkou. "Můj cíl je být do top 3, ale jsem nohama na zemi, takže jestli to bude nyní, či příští ročník nebo až ten další, se teprve ukáže," dodal.

Překvapením je nasazení Calveta, který se věnuje závodům tahačů na okruhu. "Pro mě je to splněný sen. Moc si této příležitosti vážím. Věřím, že jsme připraveni, máme natestováno opravdu hodně," řekl Calvet.

Rallye Dakar zahájí 1. ledna prolog v Háilu v Saúdské Arábii.