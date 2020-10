Bude už brzy možné sledovat obsazenost lůžek pro pacienty s covidem-19 jednoduše online?

Zdravotníci ve speciálním sanitním vozidle, takzvané infekční sanitce, se 24. března 2020 vracejí z výjezdu na základnu v Mutějovicích na Rakovnicku. Sanitka vozí ve Středočeském kraji pacienty s podezřením na nákazu koronavirem do nemocnic.

Na zavedení nového interaktivního systému, který by mohl v online prostředí sledovat obsazenost lůžek pro pacienty s koronavirem, nyní pracuje Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) a jeho univerzitní start-up TRIX Connections.

Ještě tento týden by mělo dojít k pilotnímu testování, které proběhne ve Fakultní nemocnici v Ostravě v součinnosti s Moravskoslezským krajem. Pokud se funkčnost nové metody potvrdí, měl by být systém vzápětí zaveden do všech nemocnic v Moravskoslezském kraji.

Vít Dočkal, vedoucí projektové kanceláře CIIRC ČVUT, to okomentoval slovy: „Nemocnice jsou extrémně zatížené tím, že musí co hodinu reportovat ministerstvu změnu stavu obsazenosti intenzivních lůžek. Je již nějakou dobu zřejmé, že systém, který by dokázal propojit roztříštěné a různě lokalizované systémy v jednotlivých nemocnicích, je více než potřeba“.

Každá z nemocnic totiž dnes obsazenost lůžek eviduje jiným způsobem a centralizace systému tuto evidenci zefektivní. Na implementaci nového řešení se podílí také Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ta má přímo v nemocnicích nasadit své doktorské studenty, kteří budou při zavádění systému spolupracovat.

Sám Dočkal si chválí jednoduchost systému a domnívá se, že by mohl být poměrně snadno nasazen i celoplošně po České republice.

„Dokáže sledovat v reálném čase, jaká je naplněnost jednotlivých typů lůžek – ARO, JIP, standard a případně následné péče – a kolik kapacit zbývá. Připraví takové reporty v reálném čase tak, aby sanitky věděly, kde jsou volná místa, kraje a představitelé vedení nemocnic i ministerstva mohli rozhodovat o opatřeních“.

Koordinátor inovační strategie České republiky Robin Čumpelík k tomu uvedl, že v rámci krizového řízení je v současnosti třeba zavést především centrální přehled o počtu jednotlivých typů lůžek.

„Když tahle data budeme mít, tak jsou poměrně jednoduše převeditelná třeba pomocí aplikace Záchranka do sanitních vozů, aby při převozu pacientů posádky věděly, kam mají jet," dodává. Online monitorování stavů lůžek je podle něj nyní přímo strategickým cílem. Takových projektů je nyní k dispozici dokonce více. „Jsou to většinou věci, které začaly vznikat v prvním nouzovém stavu na jaře a teď se ukazuje, že je potřebujeme. I když se situace zdála klidnější, vývojové týmy na univerzitách na projektech dále pracovaly a snažily se dotáhnout je do konce.“