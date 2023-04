Brunson 48 body přiblížil New Yorku play off NBA, důležitou výhru mají i Lakers

New York - Basketbalista Jalen Brunson si vylepšil osobní rekord v NBA na 48 bodů a pomohl New Yorku k pátečnímu vítězství 130:116 na hřišti Clevelandu. New York tak drží pátou příčku ve Východní konferenci a už má téměř jistou účast v play off. V důležitém zápase o předkolo Minnesota podlehla doma Los Angeles Lakers 111:123. Lakers tak poskočili na sedmé místo a pět kol před koncem základní části mají už náskok dvou výher na nepostupové pozice. Anthony Davis k výhře přispěl 38 body a 17 doskoky.

New York hraje bez své hlavní hvězdy Juliuse Randla, přesto nadále dokáže vítězit. Proti Clevelandu se o to postaral Brunson, který vyhrál střelecký souboj s Donovanem Mitchellem. Ten sice v dresu Clevelandu dal 42 bodů, ale Brunson přidal ještě o šest bodů více. V životním zápase trefil 18 z 32 střel a přidal i 9 asistencí.

"U Jalena mě tohle nepřekvapí. On je tak mentálně silný, že hraje jako stroj. Prostě jede dál za každou cenu a nic ho nerozhodí," řekl o Brunsonovi trenér Knicks Tom Thibodeau. "Spoluhráči mi věřili, tak jsem neustále střílel a míč padal do koše. Dnes to hezky vyšlo," řekl Brunson.

Týmy daly dohromady v první čtvrtině 89 bodů, což je třetí největší počet v historii. Pouze Utah s Denverem v roce 1982 a Miami s Washingtonem v roce 2021 dokázaly dát za úvodní dvanáctiminutovku ještě o dva body více. Cleveland rovněž 47 body v první čtvrtině vytvořil klubový rekord.

Lakers se dostávají do formy a dnes si připsali už pátou výhru z posledních šesti zápasů. Proti Minnesotě pomohl zápas rozhodnout Davis, který 17 ze svých 38 bodů dal v poslední čtvrtině. LeBron James přidal 18 bodů a 10 doskoků.

„Pokud chcete vítězit, je třeba mít jednoho tahouna, kterým je pro nás nyní Anthony Davis. Když hraje agresivně jako teď, tak ho stačí zásobovat míči a on vytváří na soupeře velký tlak, což nám otevírá obranu a přináší výsledky,“ řekl trenér Lakers Darvin Ham.

Český reprezentant Vít Krejčí odehrál čtyři minuty za Atlantu při porážce 107:124 na hřišti Brooklynu a uzavíral skóre zápasu, když 20 sekund před koncem v útoku doskočil a rovnou ze vzduchu poslal míč do koše. Nets k výhře pomohl zejména Mikal Bridges, autor 42 bodů. Brooklyn tak má na šesté příčce Východní konference náskok dvou výher na sedmé místo, Atlanta zůstala osmá a je blízko účasti v předkole play off.

Šanci totiž nevyužil Washington, který doma prohrál s Orlandem 109:116 a na prvním nepostupovém místě ztrácí už tři výhry na desátou příčku a čtyři výhry na Atlantu.

Phoenix zvítězili 100:93 nad lídrem Západní konference Denverem a potvrdil, že s uzdraveným Kevinem Durantem se s ním musí počítat do bojů o titul. Durant přispěl k výhře, jež byla pro Phoenix čtvrtá za sebou, 30 body.

Obhájci titulu Golden State opět předvedli svou hlavní zbraň a k výhře 130:115 nad San Antoniem si pomohli 21 trojkami. Po sedmi trojkách dali Stephen Curry a Klay Thompson, autoři 33 a 31 bodů, Jordan Poole přidal šest trojek. Warriors drží šestou příčku na Západě.

Jayson Tatum nasbíral 39 bodů a 11 asistencí a dotáhl Boston k výhře 122:114 nad Utahem.

Memphis otočil zápas s Los Angeles Clippers, ve kterém prohrával už o 20 bodů, k výhře 108:94. Po vydařeném začátku vedli Clippers 34:14, jenže pak Luke Kennard proti svému bývalému týmu, odkud byl v únoru vyměněn, trefil ve druhé čtvrtině čtyři trojky a Grizzlies ještě do poločasu skóre otočili.

NBA:

Boston - Utah 122:114, Brooklyn - Atlanta 124:107 (za hosty Krejčí 2 body, 1 asistence a 1 doskok), Charlotte - Chicago 91:121, Cleveland - New York 116:130, Golden State - San Antonio 130:115, Houston - Detroit 121:115, Indiana - Oklahoma City 121:117, Memphis - LA Clippers 108:94, Minnesota - LA Lakers 111:123, Philadelphia - Toronto 117:110, Phoenix - Denver 100:93, Portland - Sacramento 114:138, Washington - Orlando 109:116.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 78 54 24 69,2 2. x-Philadelphia 77 51 26 66,2 3. New York 78 45 33 57,7 4. Brooklyn 77 42 35 54,5 5. Toronto 77 38 39 49,4

Centrální divize:

1. y-Milwaukee 77 55 22 71,4 2. x-Cleveland 78 48 30 61,5 3. Chicago 77 37 40 48,1 4. Indiana 78 34 44 43,6 5. Detroit 77 16 61 20,8

Jihovýchodní divize:

1. Miami 77 40 37 51,9 2. Atlanta 77 38 39 49,4 3. Washington 77 34 43 44,2 4. Orlando 77 33 44 42,9 5. Charlotte 78 26 52 33,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Memphis 77 49 28 63,6 2. New Orleans 77 39 38 50,6 3. Dallas 77 37 40 48,1 4. San Antonio 77 19 58 24,7 5. Houston 78 19 59 24,4

Severozápadní divize:

1. y-Denver 77 51 26 66,2 2. Minnesota 78 39 39 50,0 3. Oklahoma City 78 38 40 48,7 4. Utah 77 36 41 46,8 5. Portland 77 32 45 41,6

Pacifická divize:

1. x-Sacramento 77 47 30 61,0 2. Phoenix 77 42 35 54,5 3. LA Clippers 78 41 37 52,6 4. Golden State 78 41 37 52,6 5. LA Lakers 77 39 38 50,6

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi.